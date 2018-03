Jazz, Blues und Soul treffen auf atemberaubende Artistik: Und auch Pop-Ikone Whitney Houston lässt die Musikshow „All Night Long“ auferstehen, freilich nur scheinbar. Hunderte Besucher hat die Revue des Wintergartens Berlin am Mittwoch ins Graf-Zeppelin-Haus gelockt. Dabei drohte kurz vor Beginn eine Nummer zu platzen.

Notprogramm? Davon ist in der temporeichen Show nichts zu spüren. Kaum stimmt die Band „Do you remember“ an, rockt Alla Klyshta vom Europapark Rust die Bühne. Das Publikum klatscht mit. Kurz vor der Pause muss es nochmals so richtig krachen“, sagt Wintergarten-Geschäftsführer Georg Strecker. Das tut’s auch. Dabei ist Alla Klyshta spontaner Ersatz. Die eigentlichen Stars aus Äthiopien fielen aus – völlig unerwartet. Jemand musste einspringen. Gesucht, gefunden. Um 17 Uhr in Rust losgefahren, kam Artistin Alla Klyshta kurz vor 19 Uhr an. Probe? Das Supertalent ging nur auf dem Smartphone die Nummer durch und ließ es dann knacken. Wohl niemand bemerkte die Programmänderung. Das ist Können.

Travestiestar sorgt für Lacher

Mehr als zwei Stunden Faszination und Begeisterung – das Publikum dankt’s mit viel Applaus. Den bekommt auch Travestiestar Ikenna Benéy Amaechi, dessen zartweiche Gesangsnummer hart endet. „Sorry, Jungs, dass ich eure Illusion zerstört habe“, sagt das Berliner Original mit tiefer Männerstimme. Das Publikums stock kurz. Und lacht dann. Im Rampenlicht erinnert sich der smarte Mann im Glitzerkleid an seine Jugend, als er mit einem Ghettoblaster in einem Berliner Hinterhof saß und Houston-Klassiker hörte wie „Saving All My Love To You“. Berliner Schnauze? Nee. Amaechis kesser Charme kommt an. „Step By Step“ oder „One Moment in Time“ – der farbige Lockenkopf mit der gigantischen Stimme aus der Hauptstadt scheint die Pop-Ikone wieder auferstehen zu lassen. Das begeistert. So wie die ganze Show.

„Wir haben Wert darauf, dass alles live gespielt wird. Band und Sänger sind gut aufeinander eingespielt. Das ist schon mal die halbe Miete. Die Crux bei der Show ist, dass die Musik und die Akrobatik zusammenfinden. Idee ist, dass Musik und Akrobatik eine andere Verbindung eingehen wie in einem Zirkus. Wenn der Artist dran ist, dient die Band dem Künstler, um ihn auf den Schild zu heben“, sagt Wintergarten-Geschäftsführer Georg Strecker, der das Erbe und die Tradition des einst renommiertesten Varietés in Deutschland erhalten will. „Wir sind die Nachfolger des alten Wintergartens, heute allerdings in der Potsdamer Straße. Die weltbesten Artisten waren damals im Wintergarten. In den 1920er-Jahren war der Wintergarten weltweit bekannt. 1944 ausgebombt, 1992 neu gegründet. Heute tourt der Wintergarten Berlin quer durch Deutschland – eine kurze Tournee mit sechs Auftritten in fünf Städten.

Zurück auf die Bühne: Die Nummern sind temporeich, die Übergänge fließend. Und der Abend geht rasend vorbei. Ein Glanzpunkt jagt den anderen. Bis zu acht Bälle gleichzeitig lässt Bounce-Jongleur Abbdi über den Boden springen. Und waghalsig balanciert Artist Monsieur Chapeau zum Titel „Don't Worry, Be Happy“ auf Rollbrett und Koffern. Fünf Rollen stapelt er übereinander, um dann die Nummer zu toppen. Monsieur Chapeau schafft es, mit seinem Rollbrett auf einer Bowlingkugel das Gleichgewicht zu halten. Das fasziniert. So wie Sängerin Della Miles und Sänger Colin Rich, die einen Klassiker der Soul-und Pop-Geschichte nach dem anderen singen - stets begleitet von der Fünf-Mann-Band, zu der auch der blinde Berliner Sänger und Pianist Rian Es gehört.

Ein Abend voller Musik und Artistik – zwei Künste verschmelzen. Jazz, Blues und Soul treffen auf atemberaubende Artistik.