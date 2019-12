Arthur Vogel hat seine Feuertaufe bestanden

Die Feuertaufe ist bestanden. Beim diesjährigen Adventskonzert des Musikvereins Ettenkirch – erstmals unter der Leitung von Arthur Vogel – zeigte sich eindrücklich, dass Dirigent und Orchester bereits in der kurzen Zeit der Zusammenarbeit zu einer musikalischen Einheit zusammengewachsen sind. Die zahlreichen Zuschauer in der gut gefüllten Ludwig-Roos-Halle waren begeistert vom abwechslungsreichen, anspruchsvollen und doch sehr vergnüglichen musikalischen Potpourri.

Und doch waren die Gedanken auf der Bühne und im Parkett bei einem jungen Mann, der dieses wunderschöne Konzert nicht mehr miterleben durfte. Man konnte sich als Besucher des Eindrucks nicht verwehren, dass die Musikerinnen und Musiker vor allem auch für ihren 19-jährigen Schlagzeuger Jonas Wieland spielten, der bei einem tragischen Verkehrsunfall vor wenigen Wochen sein Leben verloren hatte. Insbesondere die „Stefanspolka“ als finale Zugabe war explizit Jonas gewidmet – berührende Momente, in denen auch im Zuschauerkreis manche Träne floss.

Zum musikalischen Verlauf des Adventskonzerts: Dass man keine Angst um den musikalischen Nachwuchs haben muss, das bewies der Auftritt der gemeinsamen „Jugendmusik“ mit Jungmusikern aus Brochenzell, Kehlen, Meckenbeuren, der Musikschule Meckenbeuren und aus Ettenkirch unter der einfühlsamen Leitung von Johanne Clavet. Mit „36,5 °“ – einer aktuellen Produktion von Thiemo Kraas – sorgten die Mädchen und Jungs dafür, dass die Temperatur im Publikum schon bedeutend höher stieg.

Taktstock geworfen

Klasse auch das unaufgeregte und mit Hingabe gespielte „Somewhere over the rainbow“ aus dem „Zauberer von Oz“. Und bei den „Disney Film Favourites“ durfte man sich genüsslich zurücklehnen und sich von der Meerjungfrau Arielle in Meerestiefen oder von der Schönen und dem Biest in märchenhafte musikalische Sphären entführen lassen. Schön auch, dass sich die Dirigentin vom jugendlichen Leichtsinn anstecken ließ und ihren Taktstock am Ende des Auftritts der Jugendmusik beschwingt in den Orchesterraum warf.

Mit der „Leichten Kavallerie“ von Franz von Suppé in einer Blasmusikbearbeitung war auch der Auftakt der Musikkapelle gut gewählt. Feurige Rhythmen, die sich mit melancholischen Phrasen abwechseln, schufen ein volles Klangerlebnis in Wiener Operettenseligkeit und ließen den musikalischen Ritt durch die ungarische Steppe in herrlicher Weise transparent werden. Wie sich Harmoniebedürfnis und Dramatik in genialer Weise ergänzen und abwechseln können, das bewies das mit Verve vorgetragene Tongemälde „Pilatus“ von Steven Reineke, das geheimnisvoll startet und mehr und mehr Fahrt aufnimmt.

Thematisiert wird der mutige Kampf einer Abenteuergruppe, die den Aufstieg auf den bei Luzern gelegenen Pilatus-Berg wagt, um einen geheimnisvollen Drachen zu suchen und zu töten – und doch schließlich erkennen darf, dass Güte und Toleranz mehr zählen und ein friedliches Zusammenleben mit unbekannten Wesen möglich ist. Mit einer Hommage an Frank Sinatra und seine unvergesslichen Evergreens startete das Programm nach der Pause, bevor es in einer turbulenten Fahrt in 80 Tagen um die Welt ging, bei der viele Abenteuer zu bestehen waren und man zum Beispiel das Pferdegetrampel und die von Indianern bedrohte Bahnfahrt durch den Wilden Westen verinnerlichen konnte.

Florentiner Marsch

Ein unter die Haut gehendes „Music“ von John Miles und ein „Florentiner Marsch“, den man in solch einer komödiantischen Vortragsweise auch noch nicht oft gehört hat, standen am Schluss eines genussvollen musikalischen Abends – der noch lange nicht beendet war und beim Gespräch an den eifrig bereitgestellten Tischen und Bänken seine launige Fortsetzung fand.