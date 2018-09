Artenvielfalt mit Hilfe der Landwirtschaft

Die Landesregierung tut was für die Artenvielfalt und die Maßnahmen kommen auch im Bodenseekreis an. Knapp 34 Millionen werden in diesem Jahr von Land und EU in Baden-Württemberg für die Landschaftspflege ausgegeben – so viel wie noch nie. 807 000 Euro davon bekommt der Bodenseekreis – ebenfalls so viel wie nie. Das ist die Botschaft des grünen Landtagsabgeordneten Martin Hahn beim Ortstermin in der Lipbach-Senke.

Es ist ein Gebiet, das man sonst nicht wahrnimmt. Wer hier unterwegs ist, fährt mit dem Auto von Kluftern nach Immenstaad, oder umgekehrt. Aber abseits der Landstraße, schräg gegenüber der Draenert Orangerie und anderer Unternehmen, liegt ein sieben Hektar großes Areal. Hinter Wiesen ist ein Waldgebiet, in dem der Lipbach in seinem natürlichen Bett mäandert. Die Lehmgruben der stillgelegten alten Ziegelei haben sich in kleine Naturparadiese verwandelt, denn hier haben sich Weiher mit Schilfgürteln gebildet. Seit 1993 ist hier ein Naturschutzgebiet und vor rund 15 Jahren wurde es zum Europäischen Schutzgebiet erklärt.

Martin Hahn kommt es aber vor allem auf die schon erwähnten Wiesen an. Seit drei Jahren werden sie nur noch zwei Mal pro Jahr gemäht. „Ohne den mit dem Landwirt geschlossenen Landschaftspflegevertrag könnten sie fünf Mal gemäht werden“, sagt Jasmin Seif, stellvertretende Geschäftsführerin des Landschaftserhaltungsverbands Bodenseekreis. Das wäre schlecht für die Biodiversität von Pflanzen und Tieren. Hier darf auch kein Dünger ausgebracht werden, denn das Ziel ist es, die Bodenqualität so naturnah wie möglich zu erhalten. Mager ist dieser Boden und er soll es bleiben. Wenn hier einmal das Ruchgras verschwindet, die Flockenblumen, Margeriten, der Hornklee und die Kuckucks-Lichtnelken, läuft etwas in die falsche Richtung; denn wo diese Arten gedeihen, ist der Boden mager.

Bezahlte Landschaftspflege

Ganz zufrieden ist Martin Hahn beim Spaziergang durch die Wiese trotzdem nicht. Entlang des Waldrands sagt er: „Hier muss noch gemäht werden. Das verbuscht sonst.“ Diese Behandlung des Bodens ist nicht umsonst zu haben. 440 Euro pro Hektar bekommt der Landwirt für seine landschaftspflegerischen Dienste. Das ist gutes Geld und bietet einen Anreiz, die Flächen nicht konsequent für intensive Lebensmittelerzeugung zu nutzen. Ein Umdenken hat begonnen, mittlerweile auch auf EU-Ebene: „Die EU hat in der Landwirtschaftspolitik lange auf die Sicherung der Nahrungsmittelversorgung gesetzt“, sagt Hahn. „Erst in der kommenden Förderperiode der EU, für die Jahre 2020 bis 2027, beginnt das Thema Biodiversität eine nennenswerte Rolle zu spielen.“ Trotzdem: Für ökologische Maßnahmen ließen sich vor allem Landwirte gewinnen, die ohnehin schon ökologisch ausgerichtet seien, sagt Hahn. „Landwirte, die intensiv produzieren, kommen damit selten in Kontakt.“ Er macht eine Pause und bückt sich. „Die erste Herbstzeitlose!“ ruft er und lacht. „Jetzt wird’s Winter!“

Biodiversität und die Hochleistungsmaschinen der Landwirtschaft, das passt nicht zueinander. Hahn schaut auf die etwa 150 Meter Wiese bis zum nächsten Waldrand und sagt: „Früher hätte es einen halben Tag gedauert, dieses Stück zu mähen. Heute nur noch eine Stunde.“ Dieses Tempo lässt den Wiesenbewohnern keine Zeit mehr, vor den Maschinen das Weite zu suchen. Das gilt nicht nur für Hasen und Rehe, sondern auch für Insekten, Vögel, Frösche und Kröten. Freilich, eine Rückkehr zur Langsamkeit wäre eine nostalgische Maßnahme und kommt nicht ernsthaft in Betracht. Aber damit der Lebensraum Wiese in der Lipbach-Senke sich nicht von heute auf morgen radikal verändert, ist die sogenannte Staffelmahd vorgeschrieben. Dabei werden Teile der Wiesen ungemäht stehengelassen und erst zwei Wochen später gemäht. So bleibt auch ein Teil des Nahrungsangebots für die Insekten erhalten.

Im vergangenen Jahr hat Jasmin Seif die Tier- und Pflanzenarten in der Lipbach-Senke erfasst. Allein in den Wiesen fand sie 29 Pflanzenarten: Kohlkratzdiestel, Sumpf-Vergissmeinnicht, Hornkraut, Pippau, Spitzwegerich, Zaunwicke, Kriechender Günsel, Große Braunelle und viele mehr. In den Weihern finden sich Fische und Weichtiere, die vom Aussterben bedroht sind: Bitterling, Karausche und Teichmuschel. Im Lipbach schwimmt die Bachforelle. Vom Strömer, der vor vielen Jahren nachgewiesen wurde, fand sich dagegen keine Spur mehr. Stattdessen leider der Sonnenbarsch: eine Fischart aus Amerika, die den Strömer frisst. Aber wie kommen solche Fische überhaupt in heimische Gewässer? „Zum Beispiel durch Leute, die ihre Aquarien auflösen“, sagt Jasmin Steif. Manche setzen ihre Fische in Gewässern aus, in denen sie nichts zu suchen haben.

Nicht nur Natur-Idylle

Von der Zivilisation verschont ist die Lipbach-Senke also nicht. Das zeigt sich auch am Lipbach selbst: Um angeschwemmtes Holz lagern sich weggeworfene Plastikflaschen. Und das Eschensterben macht auch vor dem Naturschutzgebiet nicht Halt. Hahn zeigt auf vertrocknete Wipfel. Ursache ist ein eingeschleppter Pilz. „In zwei Jahren stehen diese Eschen nicht mehr“, sagt er.

Dass die Lipbach-Senke nicht stark frequentiert wird, ist für die Entwicklung der Biodiversität ein Vorteil. Sie ist Lebensraum für stark gefährdete Tierarten – unter den Vögeln sind das der Eisvogel und der Pirol. Auch Laubfrosch, Grasfrosch und Gelbbauchunke, die hier nachgewiesen sind, stehen auf der Roten Liste. Außerdem leben in der Lipbach-Senke fünf Fledermausarten und gefährdete Libellen.

Am Ende des Rundgangs preschen die Autos scheinbar noch lauter über die Landstraße als zuvor. Martin Hahn muss wieder lauter sprechen, aber er tut es gern: Das Umweltministerium stocke für 2019 den Naturschutzhaushalt auf. „Damit werden auch die in den Stadt- und Landkreisen zur Verfügung stehenden Mittel insgesamt zunehmen.“ Ob das konkret auch für den Bodenseekreis gilt, wird sich zeigen.