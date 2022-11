Architektenkammer Baden-Württemberg: Markus Müller bleibt Präsident

Die Landesvertreterversammlung der Architektenkammer Baden-Württemberg (AKBW) hat den amtierenden Präsidenten Markus Müller einstimmig wiedergewählt. Laut Pressemitteilung kamen 140 Delegierte des „Architekt:innenparlaments“ in Friedrichshafen zur Wahl im Rahmen der 49. Jahrestagung zusammen. Müller startet demnach in seine dritte und gemäß den Kammerstatuten letzte Amtszeit.

„Ich bin den Kolleginnen und Kollegen sehr dankbar für den Rückenwind, den ich nutzen will, die Architektenkammer als Diskursforum und Thinktank weiterzuentwickeln – auch und gerade mit einer BauAkademie (Baukulturzentrum) in der Landeshauptstadt.“ Diese sieht der Architekt und Stadtplaner aus Meckenbeuren als zentralen Ort für den Transfer aus Wissenschaft und Fachwelt in Richtung der Politik, Gesellschaft und Praxis des Bauens, heißt es in der Mitteilung.

Baden-Württemberg könne eine Vorreiterrolle einnehmen bei der Bewältigung der großen Herausforderungen unserer Zeit: demografischer Wandel, bezahlbarer Wohnraum, klimaschonendes Bauen, Digitalisierung sowie Veränderungen von innerörtlichem Einzelhandel. Müller adressierte an die Landesregierung die Forderung, die IBA’27 StadtRegion Stuttgart finanziell zu unterstützen: „Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass es das Land nicht schafft, bei 57,4 Milliarden Euro Landeshaushalt die notwendigen Mittel von 1,3 Million Euro für die IBA’27 – das Innovationsformat schlechthin – freizugeben.“