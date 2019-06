Architekten zeigen, wie Räume prägen können

Die Bodenseekreisgruppe der Architektenkammer Baden-Württemberg lädt anlässlich des Tages der Architektur am Samstag, 29. Juni, in der Region wieder zur Besichtigung prägender Bauten ein. Unter dem Motto „Räume prägen“ können interessierte Bürger unter fachkundiger Führung ausgewählte Bauten kennenlernen. Nach einer Umfrage unter allen Architekten im Bodenseekreis haben sich drei Büros bereiterklärt, zum Tag der Architektur ihre Bürotüren zu öffnen.

Architekten, Innenarchitekten und Landschaftsarchitekten stellen ihre Büros, ihre Arbeitsweise und die Projekte ihrer Büros vor, wie die Architektenkammer schreibt. Dabei kommen gestalterische Aspekte genauso zur Sprache wie die Grundrisseinteilung, das Entwurfskonzept oder die Materialauswahl. Es soll nachgespürt werden, wie ein Raum prägt, welche Wirkung er ausübt, wie man sich darin fühlt. Auch formt ein Bau die Nachbarschaft mit. Es geht daher auch um die Frage, was ein Bau mit der Umgebung macht. Die gemeinsame Besichtigungstour bietet für die Teilnehmenden viele Gelegenheiten, eigene Fragen zum Planen und Bauen zu klären.

Per Bus geht es an dem Tag zu den drei Planungsbüros, die das diesjährige Motto „ Räume prägen “ in ihren Arbeiten und Arbeitsweisen veranschaulichen. Treffpunkt ist am Samstag, 29. Juni, um 13 Uhr am Busparkplatz des Graf-Zeppelin-Hauses oderaber direkt an den teilnehmenden Büros zum jeweiligen Besichtigunszeitpunkt.

Von 13.15 bis 14 Uhr geht eszu Weiler/Köhle, einer Bürogemeinschaft für Architektur und Innenarchitektur in der Eisenbahnstraße 18 in langenargen. Von 14.30 bis 15.15 Uhr wird das Büro W3 Architekten Gerhard Lallinger in der Winzergasse in Markdorf besucht. Von 16 bis 17.30 Uhr schließlich führt die Fahrt zu „Planstatt Senner Landschaftsarchitektur, Umweltplanung, Stadtentwicklung“ in der Breitlestraße 21 in Überlingen. Rückkehr in Friedrichshafen ist gegen 18 Uhr. Anmeldungen nimmt Renate Kibler unter Telefon 07541 / 39 90 57 00 oder per E-Mail an r.kibler@gms-fn.de entgegen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Anschlus ist in Kooperation mit der Architektenkammer ab 18.30 Uhr im Kino Studio 17 im Fallenbrunnen in Friedrichshafen der Film „Vom Bauen der Zukunft – 100 Jahre Bauhaus“ zu sehen. Der Eintritt kostet sechs Euro, ermäßigt fünf Euro. Der Film erzählt davon, wie vor beinahe hundert Jahren eine radikale künstlerische Utopie in die beschauliche Stadt Weimar hineingeboren wurde: das Bauhaus. Ihre Auswirkungen prägen die Lebenswelt bis heute. Vor dem Hintergrund des 100. Bauhaus-Jubiläums erzählt der Dokumentarfilm nicht nur Kunst-, sondern Zeitgeschichte. Von Beginn an fragten die Architekten und Künstler des Bauhaus, darunter Walter Gropius, Wassily Kandinsky oder Paul Klee, wie man zusammenleben kann und was es beteuetet, zusammen zu leben. Mit dem Bauhaus wurden Kunst, Gestaltung und Architektur politisch. Es entstand eine Raumkunst, die sich ebenso wenig zu schade war, über den Abstand zwischen Badewanne und Toilette nachzudenken wie über den idealen Stuhl.

Der Dokumentarfilm geht laut Pressemitteilung zurück zu den Anfängen der ersten Bauhaus-Gruppe um Walter Gropius, deren Ausbildungskonzept zwischen Feiern und Forschen revolutionär war. Vom Bauhaus als gesellschaftlicher Utopie ausgehend fragen die Regisseure Niels Bolbrinker und Thomas Tielsch nach ihrer Evolution, ihrem Wandel und ihrer Inspirationskraft im Lauf der vergangenen hundert Jahre. Der Film führt vom legendären Bauhausgebäude in Dessau zu visionären Wohnprojekten in lateinamerikanischen Favelas, von den Kursen der Bauhaus-Meister Kandinsky, Klee und Schlemmer zu skandinavischen Schulen ohne Klassenräume, von der Berliner Gropius-Stadt zur Vision einer autofreien Metropolis.