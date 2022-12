Arbeitskreis Umwelt Ailingen pflanzt Bäume

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Arbeitskreis (AK) Umwelt Ailingen bewirtschaftet und pflegt seit 2010 das gut einen Hektar große Steilhanggelände unterhalb der Berger Panorama-Plattform. Auf der Fläche des „Panorama-Obstgartens“ befinden sich mehrere alte Hochstamm-Obstbäume. Es ist also wertvoller Lebensraum für Insekten, Vögel und Fledermäuse. Besuchern bekannt sind sicher die hier gehaltenen Montafoner Steinschafe.

Dem natürlichen Prozess, dass die alten Bäume nach und nach absterben, setzen die AK-Mitglieder neben der Bestandspflege Neupflanzungen entgegen, um eine kontinuierliche Verjüngung zu fördern. So bekam der Arbeitskreis im November in diesem Jahr fünf neue Birnen- und Apfelhochstammbäume, gefördert durch das Obstwiesenprogramm des Amts für Stadtplanung und Umwelt, Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt. Ausgewählt wurden regionale, robuste Sorten, die von ihrer Blütezeit her gut in den Bestand passen. Schon routiniert in dieser Tätigkeit, wurden in die vorbereiteten Löcher die Bäume gepflanzt und mit Verbissschutz und Pfosten gegen Wildverbiss und Sturmschäden gesichert.

Um die Artenvielfalt (Biodiversität) zu fördern, also Nahrungsquellen und Lebensraum für die unterschiedlichsten Insekten und Vögel zu vergrößern, wurden zudem 30 neue Sträucher gepflanzt. Noch sind diese klein, aber an den älteren, höheren Heckenbereichen ist es immer eine wahre Freude, viele Vögel ein- und ausfliegen zu sehen. Darum ist der Arbeitskreis dankbar für die ebenfalls vom Umweltamt gestellten Sträucher.

Auch der neue Ortsvorsteher, Andreas Lipp, konnte sich bei einer Führung schon von der sinnvollen und wichtigen Arbeit der ehrenamtlichen Gruppe überzeugen, weiß er doch um den hohen Wert von Hochstammobstwiesen inmitten großer Plantagen mit Intensivobstanbau.

Gerne übernimmt der AK Umwelt die über das ganze Jahr verteilte Pflege der Fläche, die natürlich auch viel Arbeit bedeutet. Wer sich vorstellen kann, hier mitzuarbeiten (ohne jegliche Vereinsverpflichtung), kann gerne zu den regelmäßigen Arbeitseinsätzen dazustoßen, im Winter samstags 9:30 bis 12 Uhr, oder sich melden bei Rainer Barth per Mail (barth.rainer@gmx.net). Informationen im Internet unter www.ailingen.de