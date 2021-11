Arbeitskreis Umwelt Ailingen feiert 20-jähriges Bestehen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der AK Umwelt Ailingen lud anlässlich seines 20-jährigen Bestehens zu einem Informationsstand beim Ailinger Wochenmarkt ein. Dort konnten alte Apfelsorten und Apfelsaft verkostet werden, allesamt von den Baumflächen, die vom Arbeitskreis gepflegt werden. Dazu wurden Dinnete aus dem Backhäusle angeboten. Mitglieder des Arbeitskreises informierten die Interessierten über die vielfältigen Tätigkeiten der Umweltgruppe. Bilder und Berichte an Stellwänden gaben einen Einblick über das Engagement der rund 15 Mitglieder.Im Rahmen der „Lokalen Agenda 21“ wurde der Arbeitskreis Umwelt Ailingen nach einem Aufruf von Orts- und Stadtverwaltung im Herbst 2001 gegründet. Eine der ersten Tätigkeiten war die Wiederherstellung einer verfallenen Trockenmauer an der Berger Halde. Sie bietet seither Lebensraum für Reptilien und bildet den Rahmen eines Staudenbeetes an einer öffentlich zugänglichen Aussichtsplattform mit herrlichem Bergpanorama sowie den Blick auf einen Teil der Obstbäume, die sich bis zum Fuß des Hangs hinunterziehen - der Panoramaobstgarten. So liegt der Schwerpunkt der Tätigkeiten beim Erhalt wertvoller Hochstämme, gerade in einer Umgebung großer Flächen intensiv genutzter Obstplantagen. Eine Vielfalt an Stauden und Sträuchern mit hohem Nutzwert für Insekten und Vögel ergänzen das wertvolle Biotop. Die Wiesen unter den Bäumen werden „gemäht“ von fünf Montafoner Steinschafen, einer robusten Art, die sich gut in die Hanglage einpasst. Bei der extensiven Nutzung mit lediglich zwei Mahden jährlich wird auch das Heu für den Winter selbst hergestellt. So bieten auch die Blühwiesen Lebensraum für viele Insekten. Des Weiteren finden sich Nisthilfen für Vögel, Fledermäuse und Insekten sowie für den natürlichen Kreislauf wichtige Totholzhaufen auf dem Areal.

Der Arbeitskreis betreut außerdem eine Wiese mit 25 Apfelbäumen, allesamt alte Sorten, umrahmt von einer hochwertigen Hecke an der Ittenhauser Straße. Ein Ziel für die nahe Zukunft ist es, weitere Klein-Biotope auf der Gemarkung Ailingen zu vernetzen und so einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt zu leisten. Die Gruppe freut sich über weitere Interessierte, die sich gerne in der Natur betätigen.

Weitere Informationen unter https://www.ailingen.de/unsere-ortschaft/vereinsleben/lokale-agenda/arbeitskreis-umwelt.