Arbeitsgemeinschaft bildet Helferinnen für die Organisierte Nachbarschaftshilfe aus

Die Arbeitsgemeinschaft Organisierte Nachbarschaftshilfe im Dekanat Friedrichshafen bietet nach eigenen Angaben ab Dienstag, 12. Oktober, einen Einführungskurs für Helferinnen im Katholischen Gemeindehaus Langenargen an. Der Kurs umfasst sieben Vormittage, jeweils dienstags von 8.30 bis 11.30 Uhr. Zum Unterrichtsprogramm gehören unter anderem folgende Themenbereiche: Psychologie des Alters, Umgang mit verwirrten Menschen, Reflexion der Helferrolle und ethische Fragen im Zusammenhang mit Alter, Krankheit und Tod. Des Weiteren ist ein Vormittag dem Thema „Notfallsituationen im Einsatz der Nachbarschaftshilfe“ gewidmet. Interessenten wenden sich an die Katholische Arbeitsgemeinschaft für Organisierte Nachbarschaftshilfe, c/o Fachdienst Hilfen im Alter; Caritas-Zentrum Friedrichshafen, Katharinenstraße 16, Telefon: 07541 / 30 000.