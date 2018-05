Arbeitsagentur lädt geflüchtete Menschen zu Jobbörse ein

Am 15. Mai veranstaltet Die Allianz für Fachkräfte organisiert für Dienstag, 15. Mai, eine Tischmesse für geflüchtete Menschen im Bodenseekreis. Von 14 bis 17 Uhr sollen in der Aula der Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen Betriebe und Flüchtlinge im Format einer Jobbörse zusammengebracht werden. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr ist es die zweite Veranstaltung dieser Art im Bodenseekreis.

Die Tischmesse bietet für Betriebe aller Größeneine gute Möglichkeit, um direkt auf ihre Angebote für geflüchtete Menschen aufmerksam zu machen, schreibt der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Geflüchteten Menschen bietet dieses Format einen schnellen, unmittelbaren und persönlichen Kontakt zu Arbeitgebern aus der Region. Im Idealfall werden an diesem Nachmittag bereits Vereinbarungen für Probearbeit oder Praktika getroffen.

Im Rahmenprogramm informieren Ausbildungsspezialisten der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Bodenseekreis über die duale Ausbildung und begleitende Unterstützungsmaßnahmen. „Es ist wichtig, dass wir den Stellenwert und die langfristigen Vorzüge einer Berufsausbildung vermitteln. Für eine Beschäftigung ist dies der Schlüssel zum Erfolg. Nur mit zeitgemäßen Qualifikationen ist dauerhafte Beschäftigung möglich und die Unternehmen erhalten die dringend gebrauchten Fachkräfte“, so Jutta Driesch, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Insgesamt nehmen 20 Unternehmen an der Tischmesse teil.