Arbeitsagentur bietet besondere Berufsbörse an

Die Agentur für Arbeit Ravensburg lädt für Donnerstag, 1. Februar, zu einer „besonderen Stellenbörse“ im Berufsinformationszentrum (BIZ) ein, wie die Arbeitsagentur mitteilt. Von 14 bis 18 Uhr bieten insgesamt zehn Unternehmen aus der Region Plätze für eine Einstiegsqualifizierung (EQ) an. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an junge Menschen ohne Berufsausbildung oder mit geringen Qualifikationen sowie an Geflüchtete.

Eine Einstiegsqualifizierung (EQ) bietet laut der Pressemitteilung der Arbeitsagentur einen aussichtsreichen Weg zum Einstieg ins Berufsleben. Das Berufsinformationszentrum ist in der Schützenstraße 69 in Ravensburg. Alle Interessierten können die Bewerbungsunterlagen an diesem Tag direkt einem Arbeitgeber mitgeben.

Die Einstiegsqualifizierung ist ein mehrmonatiges, berufsbezogenes Praktikum. Es hilft, die Anforderungen der zukünftigen Ausbildungsstelle besser kennenzulernen. Es werden nicht nur berufliche, sondern auch schulische Kenntnisse vermittelt. Sofern erforderlich, ergänzt ein Sprachkurs das Maßnahmenpaket. Die Teilnehmer erhalten während der Einstiegsqualifizierung eine Praktikumsvergütung und sind sozialversichert.

Die Teilnehmer einer Einstiegsqualifizierung können über einen längeren Zeitraum ihre Fähigkeiten im Betrieb unter Beweis stellen. Somit steigen die Chancen, danach in eine Ausbildung übernommen zu werden, heißt es weiter.

Für die Unternehmen ist die Stellenbörse eine Alternative zum sonst üblichen schriftlichen Vermittlungsverfahren, für die Bewerber eine echte Chance, im persönlichen Kontakt zu überzeugen. Die Stellenbörse ist eine gemeinsame Veranstaltung der Agentur für Arbeit, des Jobcenters Landkreis Ravensburg, der IHK Bodensee-Oberschwaben sowie der Handwerkskammer Ulm.