Arbeiten an Silvester: Notfallmediziner berichtet von seinen skurrilsten Fällen

Drei, zwei, eins: „Happy New Year!“ Während in der Silvesternacht die meisten um Mitternacht das neue Jahr begrüßen, gibt es auch Menschen, die arbeiten müssen. Notfallmediziner gehören dazu. Gerade dieser Bereich hat zu solchen Anlässen auch mal besonders viel zu tun, wenn so mancher Böller statt in den Himmel zu steigen, die Partygesellschaft trifft.

Jens Sudmann, Zentrumsdirektor und Chefarzt der Klinik für Akut- und Notfallmedizin Friedrichshafen/Tettnang, fällt es nach eigenen Worten jedoch nicht schwer, wenn er an so einem Abend anstelle mit Familie und Freunden zu feiern, Dienst schieben muss. „Wenn ich dafür an den Weihnachtsfeiertagen keinen Dienst habe“, sagt er. Die Bedeutung von Silvester sei für alle Menschen unterschiedlich „und eine getrennte Dienstverteilung an beiden Feiertagsblöcken fair“, fügt der Mediziner an.

So manch skurrile Geschichte hat er innerhalb solcher Dienste allerdings schon erlebt. „Zum Beispiel einen ausgesprengten Zahn bei einem alkoholisierten Mann, der einen Böller mit einer Zigarre verwechselt hat“, berichtet Sudmann.

Einen Tipp, genau wegen dieser und anderen Erfahrungen in der Notfallmedizin, will er den Feierwütigen am See daher auch mit auf den Weg geben: „Bitte zünden Sie die Feuerwerkskörper nur auf dem Boden fernab von anderen Passanten, insbesondere wenn Sie alkoholisiert oder nicht mehr Herr Ihrer Sinne sind, damit es zu keinen Verletzungen und schweren Verbrennungen kommt“.