Aquí hablamos español

Seit vielen Jahren bietet das Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin für interessierte Schülerinnen und Schüler eine Spanisch-AG ab der Jahrgangsstufe 8 an.

Die Schülerinnen und Schüler erlangen spielerisch Grundkenntnisse in der Sprache, die gegebenenfalls später in der Oberstufe im Unterrichtsfach Spanisch vertieft werden.

Der Schwerpunkt liegt auf der Simulation von Alltagssituationen, Wortfeldarbeit (Zahlen, Uhrzeit, Wochentage) und landeskundlichen Aspekten (Feste, Sitten, Regionen in Spanien und Südamerika), wodurch den Schülerinnen und Schülern die Sprache lebensnah nähergebracht werden soll. Grammatikalische Grundkenntnisse werden aber ebenfalls vermittelt.

Neben dem „Spanisch“ wird viel zentraler Gehirnjogging betrieben, spanische Wörter und Grammatik werden enkodiert, das heißt aufgenommen und ins Gedächtnis in einen eigenen Code überführt und dann gespeichert im Gedächtnis. Im spielerischen Umgang mit der Sprache bieten sich viele Assoziationsmöglichkeiten für die Schülerinnen und Schüler, so wie die Schulung des Ultrakurz- und Kurzzeitgedächtnisses, die verschiedensten Kanäle werden permanent angeregt und so langsam, aber sicher das Langzeitgedächtnis aktiviert.

Schulung der Sprache fördert die Aufmerksamkeit und schult das Gehirn. Spanisch lernen mit spielerischen und musischen Elementen, ermöglicht multisensorisches Lernen, schult das Gehirn, die Aufnahmebereitschaft und die Freude im Lernen und Umgang mit der Sprache ist von hohem lernpsychologischem Gewinn. Denken wir an das englische Lied: „Hello everybody, hello everyone, now it`s time for English - let`s have a lot of fun!“

So früh wie möglich, mit Fremdsprachen spielen, lernen und leben, eine weise Entscheidung für unsere Kinder und Jugendlichen. Alexandra Traub, Leiterin der Spanisch-AG sagt: „In lockerer Arbeitsatmosphäre, ohne Zwang und Notendruck träumen wir gemeinsam von fernen Ländern und lernen kulturelle Besonderheiten kennen. Es ist großartig zu sehen mit wie viel Engagement und Motivation die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit neuen Wörtern und Phrasen jonglieren, Konjugationsabfolgen entschlüsseln und Gesprächsbausteine so lange üben bis sie sitzen. All diese Kenntnisse werden im Urlaub, in ihrer weiteren Schullaufbahn oder im Berufsleben von Nutzen sein.“