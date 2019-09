Apfelfest: Sonja Käshammer backt den besten Apfelkuchen

Das Äpfel nicht zwingend in fester Form zu sich genommen werden müssen, sondern auch in flüssiger Form wie als Apfelmost besonders geschätzt werden, stellten (Foto, von links) Heinz Vöhringer, Josef Eibler, Andrea und Norbert Wesener, Martin Keller mit Tochter Beatrice und Emma Vöhringer beim Ailinger Apfelfest zur Schau. Während Benedikt Hornung Kutschfahrten ins Ailinger Hinterland auf seinem Planwagen anbot, lobte eine Jury, bestehend aus Evi Geisler (Hauswirtschafstlehrerin und Ortschaftsrätin), Susanne Ernst (Konditorenmeisterin von „susicakes“) und Ortschaftsrat Georg Schellinger die Kuchenbackmeisterin aus. Gewinnerin war schließlich die Ailingerin Sonja Käshammer mit einer äußerst gelungenen Apfelkuchen-Kreation, abgeschmeckt mit Weißwein und vollendet abgerundet mit Sahne und Mandelstücken. Neben weiteren Apfel-Leckereien in allen Variationen durfte auch die Dinnete aus dem Ailinger Backhaus nicht fehlen, das Musikduo Seppi Amann und Rudi Öttle rundete den Sonntagnachmittag musikalisch ab. Foto: Christian Lewang