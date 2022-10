AOK gibt 7800 Euro für Präventions-Projekte

7800 Euro spendet die AOK Bodensee-Oberschwaben, um Präventionsprojekte im Bodenseekreis zu fördern. Mit dem Geld werden Sozialtrainings für Pädagoginnen und Pädagogen im laufenden Schuljahr sowie die JugendMedienWoche in den Herbstferien ermöglicht, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. AOK-Geschäftsführer Markus Packmohr übergab den symbolischen Scheck am 19. Oktober im Landratsamt an Landrat Lothar Wölfle und Corinna Brändle, der Suchtbeauftragten des Bodenseekreises.

„Als Gesundheitskasse haben wir ein großes Interesse an nachhaltig wirkender Präventionsarbeit, denn das kann Folgekosten verringern. Deshalb unterstützen wir gerne die vorbildlichen Projekte des Bodenseekreises, wie hier in den Bereichen Medienkompetenz und pädagogischer Fachbildung“, erklärte Markus Packmohr bei der Scheckübergabe.

„Unsere Sozialsysteme sind sehr stark darauf ausgerichtet, Schäden auszugleichen. Um Präventionsarbeit zu leisten, muss die kommunale Seite selbst erhebliche Energie und Mittel aufbringen. Dabei helfen solche Spenden sehr, weshalb ich dankbar für die regelmäßige Unterstützung unserer Projekte durch die AOK bin“, sagte Landrat Wölfle, gemäß der Mitteilung.

Die JugendMedienWoche in den Herbstferien findet in diesem Jahr zum achten Mal statt. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gibt es mehr als 33 Workshops, Kurse, Vorträge und Mitmachangebote. Darin werden die kommunikativen und kreativen Möglichkeiten moderner Medientechnik vermittelt sowie gleichzeitig der sichere und verantwortungsbewusste Umgang damit geschult. Rund 270 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich bereits angemeldet, viele Kurse sind bereits ausgebucht. Programm und Anmeldung für die noch freien Plätze unter www.bodenseekreis.de/jugendmedienwoche.

Das mit der Spende unterstützte Fachfortbildungsangebot richtet sich an Lehr- und Fachkräfte in Schulen und der Jugendhilfe. Der zehntätige Kurs „Sozialtraining und Systemische Mobbingintervention“ vermittelt den sechs Teilnehmenden aus dem Bodenseekreis zum Beispiel Methoden, um den respektvollen Umgang, die gegenseitige Wertschätzung und den Zusammenhalt in den Klassen und Gruppen zu fördern.