AOK bietet an der Uferpromenade Spaß und Bewegung nach Feierabend

Die AOK lädt zu Tanz-Fitness und Yoga an die Häfler Uferpromenade ein. Am Donnerstag, 7. Juni, ab 18.30 Uhr können sich die Teilnehmer an der Musikmuschel bewegen und Spaß haben. Teilnehmer sollten eine Matte mitbringen und bequeme Kleidung tragen. „Jeder kann mitmachen, egal welches Alter und egal ob Profi oder Anfänger“, so Toralf Sigle, AOK-Eventmanager. Außerdem sind alle Veranstaltungen kostenfrei und ohne Anmeldung. medienpartner ist die Schwäbische Zeitung. Archivfoto: hag