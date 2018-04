Anwohner sieht Baustelle als problematisch an

An der Keplerstraße wird weiterhin gebaut. Die Arbeiten beschäftigen auch die Anwohner. Ein Leser, der in der Vom-Stein-Straße wohnt, nimmt die Baustelle als problematisch wahr. Er hat sich an die Schwäbische Zeitung gewandt. Er schlägt vor, mehr Arbeiter auf der Baustelle einzusetzen, die länger am Tag arbeiten, damit die Maßnahme schneller abgeschlossen wird. Das Stadtwerk am See teilt auf Nachfrage mit, dass auch viele Arbeiten derzeit abseits geschehen und die Mitarbeiter deshalb nicht immer sichtbar seien.

Der Anwohner der Vom-Stein-Straße ist der Meinung, dass die Stadt die Umleitung schlecht ausgeschildert habe. An der Kreuzung Keplerstraße/Allmandstraße gibt es einen Wegweiser nach links in Richtung südliche Allmandstraße sowie nach rechts in Richtung Margaretenstraße. „Mehrere Dutzend Fahrer geraten so täglich in die Sackgasse Margaretenstraße/Prielmayerstraße/Vom-Stein-Straße und kommen letztlich wieder an dem Kreuzungsbereich Keplerstraße/Allmandstraße“, schreibt er. Auch ein Notarztwagen sei in diesem Labyrinth bereits im Einsatz gewesen. Der Anwohner wundert sich darüber, dass es lange gedauert habe, eine Umleitung in die Colsmannstraße einzurichten. Seit vergangener Woche können die Autofahrer eine Durchfahrtsmöglichkeit über den Parkplatz am Riedlepark in die Colsmannstraße nutzen.

Außerdem sei ihm aufgefallen, dass oftmals nur vier oder fünf Personen auf der rund 500 Meter langen Baustelle arbeiten. Das sei jederzeit überprüfbar. „Arbeitsende ist am Freitag um 12 Uhr, auch bei besten Wetterbedingungen“, schreibt der Anwohner.

Seit Dienstag, 17. April, ist die Keplerstraße vollgesperrt. Der Grund dafür sind Leitungen die vom Stadtwerk am See verlegt werden, teilte die Stadt mit. Diese Sperrung dauert noch bis Freitag, 27. April, an. Kurzzeitig gibt es nun eine Umleitung über den Parkplatz am Riedlepark. „Der Grund dafür ist, eine funktionierende Zu- und Abfahrt für Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten“, heißt es von der Stadtverwaltung. Nach der Vollsperrung werde diese wieder aufgehoben. „Die Feuerwehr und Rettungsleitstelle sind über die Gegebenheiten informiert. Der Stadtverwaltung liegt hier keine Negativmeldung vor“, so die Stadt.

Derzeit arbeiten ständig verschiedene Firmen parallel für Rohrbau, Stromleitungsbau und eine Spezialfirma im Untergrund, teilt das Stadtwerk am See über die Stadt mit. „Allerdings werden viele Arbeiten abseits gemacht. Daher sind nicht alle Mitarbeiter ständig sichtbar“, schreibt das Stadtwerk . Arbeitsende für die Mitarbeiter sei am Freitag um 14.30 Uhr. Dem Stadtwerk am See sei es wichtig, die Arbeiten so gut es geht zu koordinieren. „Bei einer so komplexen Baustelle wie der Keplerstraße, wo allein aus Sicht der des Stadtwerks am See Strom, Gas, Wasser und Vorbereitung für Telekommunikation verlegt wird, sind Behinderungen jedoch nicht ausschließbar“, so das Stadtwerk am See.