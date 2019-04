Antrag der Grünen: Stadt soll sicherer Hafen werden

„Tue Gutes und rede drüber“ – diesen Slogan wollen die Grünen an die Stadt Friedrichshafen anlegen. Sie beantragen, dass sich die Stadt öffentlich mit den Zielen der „Seebrücke“ solidarisiert und – wie in der Vergangenheit praktiziert, „ihrer humanitären Verantwortung als sicherer Hafen nachkommt“, schreiben die Grünen in einem Antrag an den Gemeinderat.

Die „Seebrücke“ ist eine internationale Bewegung, die von mehreren Bündnissen und Organisationen getragen wird. Es geht dabei um die Solidarisierung mit Menschen auf der Flucht und die Forderung an die deutsche und europäische Politik nach sicheren Fluchtwegen, der Entkriminalisierung der Seenotrettung und der menschlichen Aufnahme von Menschen, die zur Flucht gezwungen waren. Mit der „Seebrücke“ haben sich bereits mehrere Städte solidarisiert, darunter Freiburg, Konstanz, Heidelberg, Rottenburg und Karlsruhe. Die Grünen vertreten die Meinung, dass diese Stadt bereits vieles von dem, was die Forderungen der „Seebrücke“ sind, erfüllt. Die Bewältigung von Problemen und die Haltung der Stadt bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen entspreche bereits den „Seebrücke“-Forderungen.

Daher sollte die Stadt nach Ansicht der Grünen ihr positives Agieren nun auch nach außen tragen und sich zur „Seebrücke“ bekennen und ein sicherer Hafen für die Menschen auf der Flucht werden.

Der Antrag wird in der nächsten Sitzung – am Montag vor der Gemeinderatswahl – diskutiert.