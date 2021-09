Anträge für bürgerschaftliches Engagement jetzt stellen

Mit dem Budget will die Stadt das vielfältige Engagement in Friedrichshafen stärken. Aus dem Förderbudget unterstützt Friedrichshafen Initiativen und Einzelpersonen sowie die unterschiedlichsten Projekte aus Kunst und Kultur, Natur und Umwelt, Kinder und Jugend, Engagement mit sozialer Ausrichtung und digitales Engagement. Gefördert werden außerdem einmalige Unterstützungsleistungen zur Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit von Vereinen und Gruppen in Friedrichshafen. In den letzten Jahren wurde zum Beispiel der Aufbau eines Reparatur-Cafés, ein Büchertauschregal, ein weiteres Lesestüble, der Planetenweg in Kluftern oder unterschiedlichste Projekte zur Förderung des Gemeinwohls bezuschusst. Voraussetzung ist, dass das Projekt zur Förderung der Gemeinschaft, der Infrastruktur im Quartier, im Stadtteil oder der Ortschaft dient, bestimmte Lebenslagen berücksichtigt oder zur Stärkung der Verantwortung fürs Gemeinwesen beiträgt.

Alle Informationen zur Antragstellung sowie die entsprechenden Anträge können im Internet unter www.förderprogramme.friedrichshafen.de abgerufen werden. Projektanträge können bis Sonntag, 10. Oktober, eingereicht werden. Weitere Informationen zum Förderbudget gibt es bei der Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement, Petra Schmidberger, Telefon 07541 / 203 315-0, E-Mail: engagement@friedrichshafen.de.