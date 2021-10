Anton Jung genießt das Profitraining und freut sich auf die Youngstars-Spiele

Die Volley Youngstars sind am Samstag (20 Uhr), in der 2. Bundesliga Süd bei Dentalservice Gust VC Dresden im Einsatz. Keine 24 Stunden später, am Sonntag (16 Uhr), werden die Friedrichshafener von den Blue Volleys Gotha erwartet.

Ein spielfreies Wochenende ist für die Youngstars nichts Ungewöhnliches – zumal dann in der Regel andere Wettkämpfe anstehen. So wie vergangenes Wochenende der Bundespokal für die jüngeren Jahrgänge 2005/06, den die Häfler Volleyballtalente mit der Württemberg-Auswahl souverän gewonnen haben. In Zuspieler Daniel Habermaas, den Außenangreifern Felix Baumann und Neo Epple, Diagonalangreifer Raphael Noz und Libero Mika Ahmann gehörten fünf Youngstars zum Stamm von Trainer Andreas Elsäßer. Im Halbfinale bezwang Württemberg die Bayern-Auswahl mit 2:1 (25:23, 21:25, 15:7), im Finale besiegten sie Sachsen mit 2:0 (25:16, 25:17).

Die älteren Jahrgänge der Youngstars hatten eine Verschnaufpause. Außer Anton Jung, der bei den Profis des VfB trainiert und beim Spiel in Düren mit dabei war. „Für mich war es eine tolle Erfahrung. So eine Atmosphäre als Spieler mitzuerleben ist dann nochmal was anderes als in der 2. Liga“, sagt der Außenangreifer. Nach den Einheiten bei den Profis fiel Jung der Einstieg bei den Youngstars aber nicht schwer. „Ich kenne die Jungs ja schon lange und freue mich auch schon sehr auf das Doppelspielwochenende“, sagt der 18-Jährige.

Auch der Häfler Nachwuchs kann bis April dauerhaft in der Messehalle B4 trainieren. Beim Verlegen des Hallenbodens haben Trainer Adrian Pfleghar, Bogdan Jalowietzki, Simon Stegmann und die Spieler kräftig mit angepackt. Dann begann die Vorbeeitung für die Spiele in Sachsen und Thüringen. Was das Bundesstützpunktteam erwartet, kann Pfleghar nicht abschätzen: „Dresdens Saisonstart war nicht wie erhofft, sie liegen auf dem elften Platz hinter uns.“ Gotha sieht der Trainer „noch nicht richtig in der Spur“.