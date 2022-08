Antilopengang und Provinz beim FAB-Festival

Jedes Jahr im Spätsommer bereitet das Kulturhaus Caserne etwas ganz Besonderes in seinem Innenhof vor. Tritt man durch das Eingangstor in den Innenhof, erwartet einen ein buntes, glitzerndes, klangreiches Spektakel. So soll es auch wieder beim mittlerweile sechsten FAB-Festival von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. September, sein.

Unter der alten Buche stehen die Liegestühle bereit mit Blick auf die große Open Air Bühne, der Innenhof ist grün, die Getränke sind kalt und die Festival Vibes flattern durch die Lüfte. Auf der Bühne folgt ein Headliner auf den Nächsten. In diesem Jahr: ein Gigant der Deutschen Pop-Punkmusik: Antilopengang. Bestehend aus den Rappern Danger Dan, Koljah und Panik Panzer. „Langsam ist ja auch mal gut mit Pandemie“, sagen sie.

Nachdem ihrer Tournee vor einigen Monaten ihr eigenes Motto Abbruch Abbruch abrupt zum Verhängnis wurde, freut sich die Antilopengang umso überschwänglicher auf den Aufbruch Aufbruch in diesem Jahr.

Auch mit dabei: Madeline Juno. Mit fast einer Millionen monatlichen Spotify Hörern eine der großen weiblichen Popstimmen Deutschlands. Egal ob bei poppigen Songs mit ihrer voll besetzten Live Band oder allein nur mit ihrer Ukulele –sie will ihre Fans immer mitnehmen. Außerdem kommt in der Caserne einer der Hip Hop Acts der Szene: Juse Ju. Er ist in erster Linie ein Entertainer, ein klassischer Live MC – sozialisiert in der Battlerap- und HipHop Szene der 00er Jahre.

Mit vor Ort ist in diesem Jahr auch Provinz.Während halb Musik-Deutschland die Folk-Pop-Band für ihre handgemachten Sounds bejubelt – machen die einfach weiter das, was sie all die Jahre vorher auch gemacht haben: sie machen Musik. Nur eben jetzt nicht mehr in den Fußgängerzonen rund um ihren Heimatort Ravensburg, sondern auf den Konzertbühnen der Republik.

Passend dazu dürfen nicht fehlen: Jeremias. Dezent verpackte dahinfließende Synthie-Flächen, funky Basslines und groovende Drum-Loops.

Umrahmt wird dieses Festivalereignis von einem Poetry Slam Abend mit MC Marvin Suckut am Freitag, 9. September, und einem kunterbunten, kreativen und akrobatischen Open Air Spielezimmer am Sonntag, welches maßgeblich ermöglicht wird durch die ZirkusAkademie Friedrichshafen. Tickets für Freitag und Samstag gibt’s auf tickettoaster.de. Am Sonntag ist der Eintritt frei.