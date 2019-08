Antikriegstag: Mit dieser Aktion will der DGB an den Kriegsbeginn vor 80 Jahren erinnern

Der Gedenkstättenrundgang mit Stadtarchivar Jürgen Oellers beginnt am Sonntag, 1. September, um 16.30 Uhr am Zeppelinmuseum. Von da aus geht es weiter zum Rathaus und dem Seeufer bei der Nikolauskirche. An den jeweiligen Orten wird Oellers über die Rolle Friedrichshafens im Nationalsozialismus in Sachen Industrie, Politik und Widerstand sprechen. Um 17.30 Uhr hält Sozialwissenschaftler Richard Detje einen Vortrag im Gemeindesaal der Nikolauskirche mit anschließender Diskussion. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.