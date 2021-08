Antikriegstag beginnt am 1. September am Antoniusplatz

In Friedrichshafen findet am Mittwoch, 1. September, der diesjährige Antikriegstag der DGB-Region Südwürttemberg statt. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Antoniusplatz. Das teilt der Bezirk Baden-Württemberg des Deutschen Gewerkschaftsbundes mit.

Manuel Mandel vom DGB wird dort über die Forderungen der Jugend sprechen. Anschließend laufen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam in einem Friedensspaziergang zum Musikpavillon an der Uferstraße, wo Hauptrednerin Wiltrud Rösch-Metzler von der Internationalen Katholischen Friedensbewegung referieren wird. Sie wird in ihrem Referat die Programme der Parteien auf ihr friedenspolitisches Profil hin überprüfen. Für die musikalische Untermalung sorgt Frederic Striegler.