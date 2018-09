Anonymer Spottbrief: Schüler machen ihrem Ärger über Schulbaustelle Luft

Sie nennen sich „Die drei apokalyptischen Schreiber“ und haben einen Brief anonym im Karl-Maybach-Gymnasium (KMG) aufgehängt. Darin bedanken sie sich für die Zustände rund um die Schulhofbaustelle und die Ausstattung der Schule. „Wir tun das, damit nach jahrelangen Versprechungen endlich etwas passiert“, sagen die drei Unbekannten der Schwäbischen Zeitung. Der Schulleiter sieht den Brief „völlig gelassen“. Die angesprochenen Themen seien sehr wohl beschwerdewürdig.

Die Schüler schreiben von unzumutbaren Lernsituationen, schreiben in dem Brief von Lärm- und Staubbelastung und führen das im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung noch aus: „Man spürt im Unterricht die Vibrationen der Maschinen. Dabei kann sich im Unterricht niemand konzentrieren.“

Viel versprochen, wenig passiert

Was sie in ihrem Brief ironisch und mit viel Spott ansprechen, konkretisieren sie jetzt. Die Lernbedingungen an der Schule seien zunehmend schlechter geworden, die Baustelle, an der in den Ferien wenig, dafür jetzt umso mehr passiere, verhindere einen vernünftigen Unterricht. Die Baustelle aber sei eigentlich auch nur der Tropfen, der ihr Fass zum Überlaufen gebracht habe und der sie animiert habe, zu schreiben. Man habe der Schule über Jahre versprochen, die Fachräume besser auszustatten, von Medienwagen sei die Rede gewesen, nur geschehen täte gar nichts. Sie wollen statt der Schulhofkosmetik lieber vernünftige Grundlagen zum Lernen, für ihre Bildung.

Im Sommer sei der Unterricht unter dem Dach unerträglich und die Naturkunderäume wie auch die beiden einzigen Computerräume würden den Anforderungen ganz und gar nicht mehr gerecht werden.

Brief wird im Unterricht behandelt

Der Brief hat im KMG bereits Einzug in den Unterricht gefunden. Die Deutschlehrer befassen sich damit und nehmen ihn als Beispiel für Satire-Schriften. Bewegen wollten die drei Schüler, die nach wie vor anonym bleiben wollen, aber eigentlich viel mehr.

Schulleiter Christoph Felder hält den Brief für „stilistisch interessant“. Er mag es, wenn Schüler ihre Kritik äußern und sieht den Inhalt gelassen. „Das ist beschwerdewürdig, was da steht. Ich kann den Schülern ja nicht sagen, jetzt schwitzt halt mal nicht so“, sagt Felder und will die Themen, die in dem Brief angesprochen sind, nun im Unterricht ansprechen. „Wir müssen sehen, wie wir das ändern können.“

Der Schulhof des Karl-Maybach-Gymnasiums ist zurzeit Baustelle. (Foto: Ralf Schäfer)

Lediglich die Vorgehensweise kritisiert der Schulleiter. „Daran krankt unsere Gesellschaft. Anonym zu schreiben, das ist wie bei Trump. Der ist ein Feigling und hat den Arsch nicht in der Hose, zu dem zu stehen, was er sagt. Meine Schüler sollen offen reden können.“ Inhaltlich schlägt sich Christoph Felder damit ein Stück auf die Seite der Schüler. Sie sollten vielmehr stolz sein, ihren Namen unter den Brief zu setzen, „sie haben ja nichts verbrochen. Diese Belehrung müssen sie sich gefallen lassen.“

Wollen anonym bleiben

Die Schüler wollen das nicht tun, sie fürchten – bei aller Zustimmung zu ihrer Kritik durch viele Lehrer und Schüler – trotzdem Repressalien seitens einiger anderer Lehrer. Sie hoffen statt dessen, dass sich das Thema nun entwickelt und man die Probleme tatsächlich löst. „mit dieser Resonanz bis in die Tageszeitung haben wir jetzt nicht gerechnet, grinst einer der Schüler. Aber das sei gut so, sagt sie. Sie wollen irgendwann Abi machen, wissen nicht, ob sie selbst noch in den Genuss von Verbesserungen kommen. Sie machen jetzt aber den Mund auf, „damit es künftigen Schülergenerationen besser geht“, sind sich die drei einig. Sie hätten nur geschrieben, was viele denken würden, was aber noch niemand so auf den Punkt gebracht habe.

In den Fachräumen seien die Wasserkräne verschimmelt, da sei kaum vernünftig zu arbeiten. Und moderne Technik höre oft beim Tageslichtprojektor auf, der dann nicht mehr funktioniere. Whiteboards, Beamer, Dokumentenkameras und Laptops für die Lehrer seien lange schon versprochen, nur nicht zu sehen.

Antworten der Stadt

Zu der Kritik befragt, gibt die Stadt als Schulträgerin eine Antwort. Die Umgestaltung des Pausenhofes sei mit der Schule abgestimmt und geplant. „Dass eine Baustelle ihre Zeit braucht, ist uns natürlich bekannt – und wir können auch nur um Verständnis werben: Jede Baustelle verursacht Lärm und Staub.“ Auch die nötigen Verbesserungen in der sonstigen Infrastruktur der Schule seien bekannt. „Derzeit werden alle anstehenden Baumaßnahmen an und mit den Schulen intern abgestimmt. Derzeit verbessern wir übrigens die IT-Infrastruktur an allen Schulen, nach einer EU-weiten Ausschreibung steht die Beschaffung von fast 300 Medienwagen, über 200 Beamern und über 70 Whiteboards und mehr für die Häfler Schulen an“, schreibt die Stadtverwaltung.

„Wir haben dem, was jeder denkt, nur eine Stimme gegeben. Und wenn jetzt etwas geschieht, dann ist das doch gut“, sagen „die drei apokalyptischen Schreiber“ und gehen zufrieden ihres Weges.

Und hier der Wortlaut des Briefes:

„Dieser Brief ist geschrieben im Namen aller, die schon immer einmal DANKE sagen wollten. DANKE, dass Sie immer das WICHTIGSTE im Blick hehalten haben.

Unseren Pausenhof

Er konkurriert zwar, was die Baudauer betrifft mit dem Berliner Flughafen, aber wir freuen uns schon, eines Tages unsere Enkel hinter Gittern sehen zu können. Denn nichts wirkt einladender als ein riesiger Käfig im Blickfeld der Passanten. Wir verstehen zwar den unübersehbaren Nutzen einer solchen Strafvollzugsanstalt in Klassenzimmernähe, allerdings hätten uns funktionierende Jalousien den Tag erheblich mehr erleuchtet als die Wolke von Bauschutt, die nun über dem Gebäude liegt.

Auch stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die seit Monaten defekten Vorhänge und Jalousien Übel oder Selbstschutzmaßname sind: wie auch die Metallstangen an den Fenstem vom zweiten Stock aufwärts, die Schüler beim Anblick ihres Pausenhofes abhalten sollen, in den Tod zu springen. Eine durchaus verständliche Sicherheitsmaßnahme, doch sollte sich jemals eine Last von über zehn Kilogramm gegen die rostigen Stangen lehnen, so würde sie vermutlich mitsamt der dazugehörigen Wand in die Tiefe stürzen.

Nachdem nun das letzte bisschen Grün vom Pausenhof unserer Ökoschule gerodet wurde, bleiben uns nur noch die Pflanzen, die durch die Risse im Fußboden wachsen, um uns die Öko-Plakette zu verdienen. Aber das sollte kein schwerwiegendes Problem darstellen, schließlich haben wir davon ja reichlich.

Wovon wir allerdings nicht reichlich haben, ist Sauerstoff – vom dritten Stock aufwärts ab Mai. Während wir Schüler (da Lüften durch den Baulärm und die Feinstaubbelastung inzwischen unmöglich geworden ist) in unserem eigenen Mief schmoren, sitzen die Lehrer bei Miniventilator und einzig legalem Wasserkocher der Schule im Lehrerzimmer. Doch wir wollen uns nicht beklagen, Hut ab vor den Lehrern; es ist nicht immer einfach, den zwei Tonnen Röhrenfernseher samt Medienwagen von einer Armee untergebener Fünftklässler die Treppen hoch in den vierten Stock tragen zu lassen, weil der Aufzug mal wieder mit einer Bibel überladen ist, auch großen Respekt davor, dass sie täglich aufs Neue unter ihren Kollegen den 3. Weltkrieg um die Vorherrschaft des einzigen Computerraumes ausfechten.

DANKE, dass Sie sich immer RÜHREND Gedanken um die Freizeitgestaltung ihrer Schüler gemacht haben: Den Pausenschrank. Es ist uns unverständlich, warum diese verzogenen, undankbaren Kinder sich weigern, mit angefressenen Frisbees und Billigdiabolos im Bauschutt zu spielen. Nur weil diese schon mal im Sperrmüll lagen, heißt es nicht, dass sie auch Müll sind; wenigstens in diesem Punkt hat die Schule ihren Recycling-Plan äußerst ernst genommen.

DANKE, für die GROßARTIGE Verpflegung in den Mittagspausen, wenn man denn noch einen Platz findet; ansonsten muss man wie die Fünftklässler zum Essen in den Keller gehen deren „PAULA WILLSTE DEINEN PUDDING NOCH?!"-Rufe bis in die Kunsträume zu hören sind, wovon nicht nur die zu lernen versuchenden Schüler begeistert sind. Außer den Menüs dienen auch die modrigen Überreste der Tafelschwämme von 1969 lediglich noch als Aufzuchtstation für Bakterien aller Art, damit tragen wir immerhin unseren Teil zur Rettung bedrohter Lebensarten bei.

DANKE, für die allseits beliebten Kreidefinger und Tafelwischwasserseen auf den Klassenzimmerböden, durch die unsere zuvor erwähnten preisgekrönten Bodenpflanzen gleich mitbewässert werden. Denn wer braucht schon Whiteboards, wenn man auch ein Kolosseum in Hof haben kann und gleich mit in der passenden Ausstattung von 72 nach Christus ausgestattet ist.

DANKE, dass Sie uns zu den WURZELN der Menschheit zurückführen. Strom und fließend warmes Wasser wird völlig überbewertet; eine Strafvollzugsanstalt und ein Amphitheater im Hof, das ist es, was Kinder brauchen.

Mit freundlichen Grüßen,

die drei apokalyptischen Schreiber (DDAS)“