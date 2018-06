Von

Der große Bruder wartet schon sehnlichst auf die kleine Schwester: In der Klinik Tettnang hat am Sonntag um 0.01 Uhr Minna Johanna das Licht der Welt erblickt. Sie ist das 500. Baby des Jahres 2013 in der Klinik . Der Wonneproppen bringt 4330 Gramm auf die Waage und ist 52 Zentimeter groß. „Das geburtshilfliche Team der Klinik Tettnang hat uns sehr gut betreut. Jetzt freuen wir uns aber auf zu Hause, wo der große Bruder von Johanna sich schon sehr auf die Kleine freut und bereits eifrig auf die Heimkehr wartet“, so die Mutter der kleinen Minna ...