Anneliese Feil feiert ihren 100. Geburtstag

Ihren 100. Geburtstag am 30. April hatte sich Anneliese Feil anders vorgestellt. Statt im Kreise ihrer Familie zu sein, musste sie nach einer Operation das Krankenhausbett hüten. Zu dem ungewöhnlichen Anlass war das Zimmer mit vielen Blumensträußen geschmückt, darunter auch ein Strauß Flieder, die Lieblingsblüten der Jubilarin.

Ihre Tochter, Apothekerin Angelika Hering, gratulierte ebenso wie die beiden Enkel mit ihren Familien, zu denen insgesamt fünf Urenkel – alles Jungs – zählen. Stadtrat Erich Habisreuther übermittelte die Glückwünsche im Namen des Oberbürgermeisters und des Ministerpräsidenten.

Am 30. April 1918 in Kloster Reichenbach im Schwarzwald geboren, verbrachte Anneliese Feil den größten Teil ihres Lebens in Stuttgart. Nach dem Abitur besuchte sie die Kolonialschule in Rendsburg. „Ich wollte auswandern, aber dann kam der Krieg“, erzählt sie. Einige Jahre blieb sie in Norddeutschland und arbeitete dort auf landwirtschaftlichen Gütern, bevor sie 1947 wieder in die Landeshauptstadt zurückkam. Hier lernte sie auch ihren Mann Emil Feil, mit dem sie viele Jahre das gleichnamige Handarbeitsgeschäft führte. Vor 18 Jahren ist Anneliese Feil nach Friedrichshafen gezogen, um in der Nähe ihrer Tochter zu sein, der die Waldhorn-Apotheke und die Apotheke in Fischbach gehören.

Dass sie ausgerechnet ihren 100. Geburtstag im Klinikum verbringen muss, wurmt die Jubilarin. „Wenn ich wieder zuhause bin, machen wir eine große Feier“, kündigt sie an.