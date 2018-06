Anna Scheuermann präsentiert „Making Heimat“

Die Kuratorin Anna Scheuermann ist am Samstag, 16. Juni, um 17 Uhr zu Gast im Kunstverein Friedrichshafen. In ihrem Vortrag präsentiert sie das Projekt „Making Heimat. Germany, Arrival Country“, das von ihr kuratiert und 2016 im deutschen Pavillon auf der Architekturbiennale von Venedig sowie 2017 im deutschen Architekturmuseum Frankfurt gezeigt wurde.

Das Projekt „Making Heimat. Germany. Arrival Country“ beschäftigt sich mit den städtebaulichen und architektonischen Reaktionen auf die Migrationsbewegungen seit dem Jahr 2015 in Deutschland. Wie die Ausstellung „They’ve Made Us Ghosts“ hat das Projekt seine Ursprünge in den erlebnisreichen Wochen im Herbst 2015 als täglich tausende Flüchtlinge an den Bahnhöfen ankamen und die deutsche Bundeskanzlerin daran festhielt, dass es keine Obergrenze für ihre Aufnahme geben dürfe. Während Oeschger seinen Blick auf die Situation an der innereuropäischen Grenze von Calais richtet, fokussiert „Making Heimat“ auf die Situation in Deutschland als Zielort vieler Geflüchteter.

Im Rahmen des Projekts „Making Heimat. Germany, Arrival Country“ wurden acht Thesen zur Arrival City erarbeitet. Welche architektonischen und städtebaulichen Bedingungen müssen in den Arrival Cities gegeben sein, damit sich Einwanderer in Deutschland erfolgreich integrieren können?

Drei Publikationen, die im Rahmen des Projekts entstanden, nehmen sich den Thematiken aus verschiedenen Perspektiven an. Im April 2018 wurde publik, dass das Projekt „Making Heimat. Germany, Arrival Country“ mit dem Goethe-Institut auf Weltreise geht.

Die Ausstellung Christoph Oeschger „They’ve Made Us Ghosts“ wurde aufgrund des großen Besucherinteresses bis einschließlich 22. Juni 2018 verlängert.

Christoph Oeschger wird beim Vortrag und der anschließenden Diskussion anwesend sein.