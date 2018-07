116 Abiturienten aus fünf Klassen haben auf dem Abiball in der Ludwig-Roos-Halle in Ettenkirch ihr Reifezeugnis und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts gefeiert. Susanne Fastnacht, Schulleiterin der Hugo-Eckener-Schule, gratulierte den Abiturienten und bedankte sich bei den Eltern für ihr Engagement und fortwährende Unterstützung, berichtet die Schule in einer Mitteilung.

An die Schüler gerichtet betonte Fastnacht, dass das Abitur am Wirtschaftsgymnasium neben einer hervorragenden Grundlage für Studium, Ausbildung und berufliche Laufbahn auch eine Erwartung beinhalte: „Sie, liebe Abiturientinnen und Abiturienten, haben für Ihre Zukunft nicht nur Bildung mitbekommen sondern auch ein Päckchen namens ,Verantwortung’. In Zeiten von Populismus und vermeintlich einfachen Antworten auf komplexe Probleme möchte ich Sie ermuntern: Bringen Sie ihre Begabungen in die Gemeinschaft ein. Zeigen Sie weiterhin Engagement! Für ihren Weg wünschen Ihnen die Schulleitung und das Kollegium der Hugo-Eckener-Schule alles Gute.“

Die Abiturienten Jan-Philipp Braun und Noah Kohler ließen in ihrer Rede die vergangenen drei Schuljahre Revue passieren und lobten dabei besonders die zahlreichen Veranstaltungen und außerunterichtlichen Impulse, wie Kennenlerntage, Kursfahrten und Betriebsbesichtigungen.

Im Anschluss überreichten Schulleiterin Fastnacht und die Abteilungsleiterin des Wirtschaftsgymnasiums Stefanie Wintruff zusammen mit dem jeweiligen Klassenlehrern die begehrten Zeugnisse den Absolventen. Insgesamt freuten sich 29 Abiturienten über einen Schulpreis, eine Belobigung oder eine persönliche Auszeichnung. Anna Noack erhielt als beste Schülerin den Hugo-Eckener-Preis und Marius Rosemeier wurde mit dem Sonderpreis für hervorragende Leistungen im Fach Volks- und Betriebswirtschaftslehre ausgezeichnet.

Die Absolventen des Abschlussjahrgangs 2018 gestalteten in einem festlichen Rahmen eine grandiose Abschlussfeier mit mehreren musikalischen Beiträgen von Tim Kosnick, Till Lohr und Ruben Föhr. Daneben boten Rate- und Quizspiele mit ihren Lehrern eine lustige Abwechslung. Die Abteilungsleiterin des Wirtschaftsgymnasiums Stefanie Wintruff freute sich insgesamt über „die schönen Reden und Dankesworte der jeweiligen Klassen an ihre Lehrer, die uns gerne in Erinnerung bleiben.“