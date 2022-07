Anmeldung zur Berufswahlaktion der Wirtschaftsförderung

Ab sofort können sich Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahre kostenfrei für „wissen was geht“ 2022 anmelden. Die Berufswahlaktion der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB) vom 28. Juli bis 9. September unterstützt bei der Suche nach der richtigen Ausbildung. In den Sommerferien lernen Jugendliche bei Besichtigungen vor Ort Betriebe, Berufe und Branchen im Bodenseekreis kennen. Angebote zur Berufsorientierung runden die Aktion ab und bereiten Fachkräfte von morgen auf den Berufseinstieg vor. Jugendliche können Firmen vor Ort besichtigen und live erleben. Dabei lernen die Teilnehmenden viele Betriebe, Berufe und Branchen kennen. Wer schon genau weiß, wo er oder sie sich bewerben möchte, kann dabei auch direkt Kontakt mit Personalverantwortlichen und Azubis knüpfen.

Berufsorientierungsangebote gehören ebenfalls zum Angebot von „wissen was geht“. Die Agentur für Arbeit bietet in Friedrichshafen und Überlingen Bewerbungsworkshops an. Jugendliche erfahren dabei alles rund um das Thema Stellensuche. In der Wissenswerkstatt in Friedrichshafen können sich Schülerinnen und Schüler mit den Basics für technische Berufe beschäftigen. Beim Bewerbungstraining führen Personalverantwortliche ansässiger Unternehmen mit den Jugendlichen Übungs-Bewerbungsgespräche. Die Teilnehmenden erhalten Feedback zu ihren Bewerbungsunterlagen und dem Bewerbungsgespräch.

Eine Anmeldung ist online unter wissen-was-geht.de möglich. Für weiterführende Informationen steht Frau Ina Ritter unter 07541 / 38 58 850 oder per E-Mail unter ritter@wf-bodenseekreis.de zur Verfügung.