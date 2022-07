Anmeldung für Jugend-Medien-Woche ab sofort möglich

Trickfilm, Mobilität der Zukunft, Fernsehen, YouTube, Spiele, Musik, Programmierung und noch viel mehr: Auch in diesem Jahr findet um und in den Herbstferien die Jugend-Medien-Woche des Bodenseekreises statt. Mehr als 33 Workshops, Kurse, Vorträge und Mitmach-Angebote laden vom 22. Oktober bis 7. November Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein, Neues zu erkunden, kreativ zu werden und in die Welt der Medien einzutauchen. Auch die Themen Verantwortung, Datenschutz und Gesundheit spielen diesmal eine wichtige Rolle, kündigt das Landratsamt Bodenseekreis in einem Schreiben an.

Die einzelnen Angebote kosten drei Euro pro Person, einige sind sogar kostenfrei. Die Termine finden in Friedrichshafen, Überlingen, Meersburg, Oberteuringen Markdorf, Ravensburg, Tettnang und online statt. Aufgrund der meist begrenzten Platzzahl der Tages- oder Abendveranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich unter vhs-bodenseekreis.de. Das Programm und weitere Informationen gibt es unter www.bodenseekreis.de/jugendmedienwoche.