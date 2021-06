Anmeldestart für Kurse „Musikalische Früherziehung“ an der Musikschule in Friedrichshafen

Im September beginnen an der Musikschule Friedrichshafen neue Kurse der „Musikalischen Früherziehung“ (MFE). Zum Kennenlernen gibt es im Sommer kostenfreie Mitmach-und Beratungsstundentermine online. Das erklärt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Gleich nach den Sommerferien im September beginnen demnach an der Musikschule Friedrichshafen die neuen Kurse der „Musikalischen Früherziehung“ (MFE). Aufgrund der Corona-Einschränkungen bietet die Musikschule vorab die kostenfreien Beratungs- und Mitmachstunden im Juni online über Big-Blue-Button an. Nach Voranmeldung erhalten interessierte Eltern einen Link für den gewünschten Termin.

Die MFE-Kurs dauert insgesamt zwei Jahre und wird in der Musikschule und in verschiedenen Kindergärten angeboten. Ziel ist es, den Kindern Interesse und Freude an Musik zu vermitteln und gleichzeitig die musikalischen Anlagen durch verstärkten Umgang mit Musik – hörend und musizierend – zu fördern und zur Entfaltung zu bringen. Der Unterricht gibt den Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren auf ganz spielerische Weise einen Einblick in die Musik, heißt es in der Mitteilung weiter.

Neben Singen, Tanzen und Musizieren werden musikalische Parameter, wie zum Beispiel laut und leise, langsam und schnell, hoch und tief, mit dem eigenen Körper erlebt. Auch der Zugang zu Noten, Rhythmus und Instrumenten wird kindgerecht erarbeitet.

Die neuen MFE-Kurse starten ab 13. September in der Musikschule.