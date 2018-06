Anmeldeschluss für Stockschützenturnier ist der 10. Juni

Der Eisstockverein Friedrichshafen lädt für Samstag, 23. Juni, und Sonntag, 24. Juni, zu seinem beliebten Jedermannturnier an der Stocksportanlage am Riedlewald bei der Kindertagesstätte ein. Willkommen sind laut Pressemitteilung sämtliche Häfler Vereine, Stammtische, Freundeskreise, Abteilungen und interessierte Zuschauer.

Wegen der großen Nachfrage hat der Veranstalter für das Jedermannturnier nur noch am Sonntag, 24. Juni, wenige freie Plätze. Anmeldungen können noch bis Sonntag, 10. Juni, an den Ausrichter des Turniers, den ESV Friedrichshafen, per E-Mail gesendet werden (sportwartesv@web.de). Als Preise winken ein Wanderpokal für den Sieger sowie Sachpreise für alle Mannschaften.

Das Training vor dem Turnier sei zwingend erforderlich, um den Umgang mit dem Sportgerät kennenzulernen, schreibt der ESV in seiner Einladung. Nur so könne während des Stockschützenturniers bei den Teilnehmern Freude und gute Laune aufkommen.