Anmeldepflicht im Sportbad: Stadt will Warteschlangen vermeiden

Um in den Herbst- und Wintermonaten unnötige Warteschlangen zu vermeiden und Besuche optimal zu koordinieren, müssen sich alle Gäste, die das Sportbad besuchen wollen, vorab reservieren. Die Anmeldepflicht beginnt am Donnerstag, 1. Oktober.

Sofern Tickets verfügbar sind, können sich Interessierte bis maximal drei Tage im Voraus für ihren jeweiligen Wunschtermin eintragen, schreibt die Stadt. Dabei kann je nach Verfügbarkeit zwischen drei Optionen gewählt werden: Zwei-Stunden-Ticket Bad, Tagesticket Bad und Tagesticket Sauna.

War die Reservierung erfolgreich, erhält der Besucher eine Bestätigung per E-Mail. Diese Bestätigung muss ausgedruckt oder auf dem Smartphone am Besuchstag an der Kasse vorgelegt werden. Gäste, die ihre Reservierung über die Hotline buchen, melden sich am Tag des Besuchs an der Kasse, da die entsprechende Bestätigung mit ihrem Namen dort hinterlegt wird.

Für jeden Besucher muss eine eigene Reservierung vorgenommen werden. Auch Gäste, die beispielsweise keinen Eintritt zahlen, wie Kinder unter drei Jahren oder Begleitpersonen von Behinderten, müssen sich vorab registrieren. Gleiches gilt für Jahreskartenbesitzer und Besitzer von Freikarten der Zeppelin-Stiftung. Das bisherige Kontaktnachverfolgungsformular muss dann nicht mehr ausgefüllt werden, da die Daten über das System eingesehen werden können. Die Daten werden auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes erfasst und nach vier Wochen gelöscht.

Wer einen vorab reservierten Termin nicht wahrnehmen kann, wird gebeten, diesen telefonisch über die Hotline abzusagen, sodass die nicht genutzten Kontingente wieder freigegeben werden können.

Aktuell dürfen sich 200 Badegäste und 55 Saunagäste gleichzeitig in den jeweiligen Bereichen des Sportbads aufhalten. Aufgrund der unterschiedlichen Tickets, welche für den Badbereich angeboten werden, können über den gesamten Tag verteilt je nach Wochentag zwischen 305 und 365 Personen Zutritt für ins Bad erhalten. Wer ein Zwei-Stunden-Ticket reserviert, muss das Bad in der angegebenen Zeit besuchen, da das Kontingent sonst verfällt.