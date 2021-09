Anmeldefrist für Sportabzeichentag in Ailingen läuft noch bis 23. September

Die Turnabteilung der TSG Ailingen lädt am Samstag, 25. September, zum dritten Mal zu einem Sportabzeichentag ein. Von 10 bis 16 Uhr können die Sportler ihre Leistungen in der Sporthalle und auf dem Sportplatz Ailingen prüfen lassen. Das Sportabzeichen ist eine Auszeichnung des DOSB für alle von sechs bis 99 Jahren und kann jedes Jahr aufs Neue erworben werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Teilnehmenden müssen sich in den Bereich Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination beweisen. Es werden alle Disziplinen des Geräteturnens, Leichtathletik und Seilspringen abgenommen. Das Prüferteam der Turnabteilung wird dabei verstärkt durch weitere Prüfer des Sportkreis Bodensee. Der geforderte Schwimmnachweis muss gegebenenfalls separat eingeholt werden.

Vormittags sind zunächst Vereinsmitglieder und ihre Familien am Start. Ab 13 Uhr können auch Nicht-Vereinsmitglieder mitmachen.

Eine Teilnahme ist aufgrund der Corona-Regeln nur mit vorheriger Anmeldung bis Donnerstag, 23. September möglich, da die Startplätze begrenzt sind. Die Anmeldung erfolgt über die Homepage des Sportkreis Bodensee an www.sportkreis-bodensee.de/anmeldeportal

Vor Ort muss ein 3G-Nachweis vorgezeigt werden. Es muss wie üblich eine Teilnehmerliste geführt werden. Bei schlechtem Wetter können nur die Turndisziplinen in der Sporthalle geprüft werden