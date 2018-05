Anklage gegen Babybrei-Erpresser steht kurz bevor

Die Ermittlungen im Fall des Supermarkterpressers, der im September vergangenen Jahres fünf Gläser mit vergifteter Babynahrung in verschiedenen Einkaufsmärkten in Friedrichshafen platziert hat, sind mittlerweile abgeschlossen. Für die nächsten Tage hat die Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Pressemitteilung mit Informationen zur Anklage angekündigt.

Der 54-jährige Mann, der sich voraussichtlich demnächst vor Gericht verantworten muss, hatte nach seiner Festnahme Ende September im Raum Tübingen zugegeben, den Giftstoff Ethylenglykol in Babynahrung gemischt und diese in verschiedenen Märkten in Friedrichshafen in Regale gestellt zu haben.

Mit der Drohung, 20 weitere vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen, soll er versucht haben, von verschiedenen Handelsunternehmen einen zweistelligen Millionenbetrag zu erpressen.

Chronische Geldnot

Nachdem die Polizei Bilder einer Überwachungskamera aus einem der betroffenen Märkte veröffentlicht hatte, war es der Kriminalpolizei aufgrund entsprechender Hinweise aus der Bevölkerung gelungen, den mutmaßlichen Erpresser zu ermitteln. Der Mann war seit den 1980er-Jahren bereits mehrfach straffällig geworden.

Hauptmotiv für seinen Erpressungsversuch dürfte chronische Geldnot gewesen sein.