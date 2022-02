Animalische Reaktion: 17-Jähriger besprüht Kontrahent mit Tierabwehrspray

Die Maskenpflicht vermag bei so manchem animalische Reaktionen hervorzuzaubern: Ein 17-Jähriger und ein 46-Jähriger sind am Donnerstagabend in einem Geschäft im Umfeld des Häfler Bahnhofs aneinandergeraten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Jüngere seinen Kontrahenten mit Tierabwehrspray besprüht haben. Grund sei, nach ersten Ermittlungen der Polizei, ein Streit um die Maskentragepflicht gewesen sein. Nach der Tat flüchtete der Jugendliche, stellte sich am Abend jedoch selbst der Polizei. Der 46-Jährige musste zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden.