Angelika Zanzinger ist die neue Leiterin der Bahnhofsmission

Zum Januar 2023 wird mit Diakonin Angelika Zanzinger eine neue Leitung der Bahnhofsmission Friedrichshafen starten. Gerd Gunßer übernimmt dann wieder vollumfänglich seine Aufgaben bei der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee.

Zanzinger wohnt mit Mann und Kindern in Friedrichshafen und ist als Häflerin vor Ort vertraut. Nach ihrem Studium in Ludwigsburg und anschließender Anstellung als Ehrenamtskoordinatorin in der Flüchtlingsarbeit im evangelischen Kirchenbezirk Biberach, ist sie voller Tatendrang, sich nun einer neuen Aufgabe zu stellen. Die Trägervertreter, der katholische Verband IN VIA Rottenburg-Stuttgart und die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee freuen sich, mit Angelika Zanzinger eine Leitung gefunden zu haben, die soziale Arbeit kennt und gewohnt ist, in Netzwerken zu arbeiten. Beides ist für die Grundversorgung der Bahnhofsmission wichtig.

Im Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar, in der Bonhoefferkirche in Friedrichshafen wird sich Angelika Zanzinger der Öffentlichkeit vorstellen.