Angeketteter E-Scooter gestohlen

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt, nachdem ein Unbekannter am Sonntag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr in der Fußgängerzone in der Altstadt einen angeketteten E-Scooter gestohlen hat. Bei dem Roller handelt es sich um das Modell „Legend“ der Marke „Io Hawk“ im Wert von rund 2000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum gestohlenen E-Scooter geben können, sich unter der Tel. 07541 / 70 10 zu melden.