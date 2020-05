Friedrichshafen (sz) - Optimale Bildungschancen für alle Kinder und Jugendlichen, egal aus welchem sozialen Umfeld sie stammen: Das ist das Ziel des Projekts „Dunja - Starke Kinder“ der BBQ gGmbh im Bodenseekreis. Laut einer Pressemitteilung richten sich die Angebote an Eltern und Kinder.

Abgestimmt auf jede Lebenslage werden die Familien in allen Situationen, bei denen wichtige Entscheidungen zu treffen sind, beraten, begleitet und unterstützt. Damit ermögliche „Dunja“ eine echte gesellschaftliche Teilhabe junger Menschen und Schüler. Durch diese praktische Unterstützung werde auch (Kinder-) Armut und Marginalisierung entgegengewirkt.

Die Umsetzung des Projektes finde aktuell am Bildungszentrum Meckenbeuren, sowie an der Gemeinschaftsschule Schreienesch in Friedrichshafen statt, indem dort außerschulische Projekte angeboten werden. In diesen AGs lernen die Schüler laut Mitteilung, was von ihnen in der modernen Gesellschaft erwartet wird.

Die Jugendlichen würden dazu ermuntert, sich auszudrücken, ihre Bedürfnisse, Hoffnungen, Erwartungen zu formulieren, sich ernst zu nehmen und etwas Positives daraus zu machen. Selbstverantwortliches, auf die eigene positive Zukunft gerichtetes Handeln, werde gefördert.

Ohne die Eltern seien in diesen Prozess einbezogen. Daher unterstütze das Projekt laut Mitteilung auch die Eltern sowie die ganze Familie persönlich bei ihren Fragen rund um das Thema Bildung der Kinder.

Das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg fördert das Projekt „Dunja – starke Kinder“. Es richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien mit mindestens einem minderjährigen Kind, die im Bodenseekreis leben. Die Begleitung durch „Dunja“ kann ein ganzes Jahr lang erfolgen.

Sie ist kostenlos, der Einstieg jederzeit möglich.