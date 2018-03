Ein unbekannter Mann hat am Samstagnachmittag gegen 14.45 Uhr an der Wohnungstür einer Anwohnerin in Eggenweiler geklingelt und gab vor, den Stromzähler ablesen zu müssen. Die Frau wurde misstrauisch und verlangte den Ausweis, daraufhin ging der Unbekannte sofort weg. Die Person wurde wie folgt beschrieben: circa 1,80 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, schlank, Brillenträger, kurze hellblonde Haare, trug braune Hosen, blaue lange Jacke, machte einen ungepflegten Eindruck.

Die Polizei rät in solchen Fällen, sich grundsätzlich von der Person einen Ausweis zeigen zu lassen. Bei Unsicherheiten sollte mit dem Stromversorger Rücksprache gehalten oder die Polizei verständigt werden. In jedem Fall ist die Herausgabe von Bankdaten oder die Bezahlung von Bargeld zu vermeiden.