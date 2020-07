Angebliche Waffe: Mann unterstellt Polizei Rassismus

Die Wasserschutzpolizei sowie das Polizeirevier Friedrichshafen sind am Mittwochnachmittag gegen 14.45 Uhr zum Yachthafen am Seemooser Horn gerufen worden. Darüber informiert die Polizei.

Dort war es zuvor zu einem Streit zwischen dem Hafenmeister und einem 45-jährigen Radfahrer gekommen, in dessen Verlauf der Radler angab, eine Waffe in der Tasche zu tragen. Nach dieser Aussage entfernte sich der 45-Jährige in eine nahegelegene Gaststätte, wo er von den Beamten angetroffen und überprüft werden konnte. Hierbei äußerte der Mann sein Missfallen bezüglich der Maßnahmen gegen ihn und begann, mit dem Handy Bilder der eingesetzten Beamten zu fertigen, um diese später eigener Aussage zufolge in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen.

Die ganze Kontrolle geschehe nur aus Ausländerfeindlichkeit heraus. Dem 45-Jährigen wurden daraufhin die rechtlichen Konsequenzen bei einer unzulässigen Veröffentlichung der Bildaufnahmen aufgezeigt. Auch wurde ihm der Grund des polizeilichen Einschreitens mehrfach erklärt, der Mann zeigte sich jedoch bis zuletzt uneinsichtig. Waffen oder andere gefährliche Gegenstände konnten bei ihm nicht aufgefunden werden.