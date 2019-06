Gut besucht gewesen ist am Freitagabend die Vernissage der Ausstellung von Antonia Korbmacher in der „Kundsch Galerie“ in der Wolfgangstraße. Die Künstlerin aus Hamburg - mit familiären Beziehungen zu Friedrichshafen - präsentiert „Form- und Farbkompositionen aus textilen Werkstoffen“ aus ihrem Arbeitsspektrum der vergangenen fünf Jahre, die durch kräftige Farbgebung, aber auch durch eine kreative Formensprache überzeugen.

Dabei sind die verwendeten Materialien durchaus unterschiedlich gehalten. Bei den teilweise großflächigen, genährten Exponaten kommt Acryl auf Leinen, aber auch auf Baumwolle, Rosshaar oder Polyester zum Einsatz.

„Hierbei handelt es sich größtenteils um Stoffabfälle, die von mir bemalt, dann auf dem Boden zusammengepuzzelt wurden - bevor dereigentliche Nähvorgang erfolgt“, sagt Antonia Korbacher, die aufgrund einer fünfstündigen Zugverspätung erst zu fortgeschrittener Stunde bei der Ausstellungseröffnung dabei sein konnte. „Ich liebe es, mit diesen Abfällen kreativ zu spielen und dabei Farben und Formen ganz neu zu entdecken. Bei mir kommen alle Arten von Stoffmaterialien oder Webkanten zum Einsatz. Alles, was sonst in den Müll wandern würde. Meine Collagen blieben namenlos. Sie entstehen in einem Prozess anhand der mir zur Verfügung stehenden Teile“, betont sie. Und : „Nähe entwickeln. Anfassen dürfen. Durchdringen der Werke.“ Auch das gehöre zu ihrer Intention. „Vielleicht liegt diese Absicht auch darin begründet, dass mich als Kind schon gestört hat, dass man im Museum die Kunstwerke in der Regel nicht anfassen durfte“, ergänzt die Künstlerin.

Antonia Korbmacher ist seit vielen Jahren mit dem gebürtigen Häfler Johannes Knor verheiratet und Mutter von drei Kindern. Seit ihrer Ausbildung zur Damenschneiderin in Duisburg und später zur Damengewandmeisterin in Hamburg hat sich die gebürtige Krefelderin der Leidenschaft zu schönen Textilien und edlen Stoffen verschrieben. Bis zum Beginn ihres Textildesignstudiums vor vier Jahren an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg arbeitete sie als Damengewandmeisterin an der Staatsoper Hamburg und widmete sich in selbstständiger Tätigkeit als „Die Korsettmacherin“ der Fertigung von Korsetts. Nach ihrem Bachelorabschluss im vergangenen Jahr setzt sie nun ihr Studium im Master fort – arbeitet aber auch noch für die Kostümwerkstatt der Bregenzer Festspiele.

„Die Idee, vorgegebene Formen aus textilen Zuschnittresten mit Farbe zu gestalten, entstand in meiner Auseinandersetzung mit dem Werk der bekannten Bauhauskünstler Josef und Anni Albers“, sagt Antonia Korbmacher. „Mir geht es darum, Kompositionen zu gestalten, bei denen sowohl die Formen als auch die Farben ihre optimale Wirkung entfalten und innerhalb des Ganzen harmonisieren.“