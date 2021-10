Andreas Kamm ist neuer Vorstandsvorsitzender der ZU-Stiftung

Die ZU-Stiftung als Trägerin der Zeppelin Universität hat einen neuen Vorsitzenden. Der Stiftungsrat hat Andreas Kamm, CFO der Zeppelin Baumaschinen GmbH und seit mehr als fünf Jahren Mitglied im Stiftungsvorstand, zu dessen Vorsitzenden berufen.

Kamm tritt die Nachfolge von Thomas Sigi an, dessen Amtszeit endete, teilt die Stiftung mit. „Ich schätze den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und freue mich daher sehr, meine Arbeit in der ZU-Stiftung fortzusetzen. Mein Dank gilt dem ZU-Stiftungsrat für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Außerdem danke ich Thomas Sigi für die sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Dem Austausch und der gemeinsamen Arbeit mit Eckart von Westerholt sehe ich mit Freude entgegen“, kommentiert Andreas Kamm seine Berufung in einer Mitteilung.

Dr. Eckart von Westerholt, Leiter Innovation in der Forschung und Entwicklung bei der ZF Friedrichshafen AG, wurde außerdem als neues Mitglied in den Vorstand der ZU-Stiftung berufen. Er folgt auf Detlef Gagg, dessen Amtszeit ebenfalls endete.