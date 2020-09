Andrea Schrneiker erhält Ruf an die Zeppelin-Uni

Die Zeppelin Universität (ZU) hat Professorin Andrea Schneiker auf den Lehrstuhl für Global Governance berufen. Schneiker wechselt von der Universität Siegen an den Bodensee und wird an der ZU zur Rolle internationaler Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen insbesondere in den globalen Politikfeldern Menschenrechte, humanitäre Hilfe und Sicherheit forschen und lehren, teilt die Universität mit.

„Mich reizt die Aufgabe, einen Lehrstuhl für Global Governance aufzubauen in einem Umfeld, das sowohl dynamisch als auch innovationsfreundlich ist“, erläutert Schneiker ihre Beweggründe für den Wechsel an die ZU.

Schneiker, aufgewachsen in der Nähe von Kassel, studierte Politikwissenschaft und Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster und dem Institut d‘Etudes Politiques de Lille. Sie promovierte an der Wilhelms-Universität Münster und arbeitetete in der Folge am Institut für Politische Wissenschaft der Leibniz-Universität Hannover und am Institut für Interkulturelle und Internationale Studien der Universität Bremen, bevor sie eine Juniorprofessur für Politikwissenschaft an der Universität Siegen übernahm.