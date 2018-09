„Anders gesehen“: VHS zeigt neue Kunstausstellung

Mit Beginn des neuen Semesters zeigt die VHS Friedrichshafen die Ausstellung „Anders gesehen“ mit Werken aus dem Arbeitskreis Zeichnen und Malen. Die Teilnehmer dieses VHS-Arbeitskreises treffen sich schon seit vielen Jahren, um gemeinsam ihrer großen Leidenschaft, dem Zeichnen und Malen, nachzugehen, wie die VHS schreibt.

Obwohl der Arbeitskreis ohne künstlerische Anleitung auskommt, entstehen dort Kunstwerke auf bemerkenswert hohem Niveau. Kein Wunder, die Teilnehmer betreiben ihr Hobby teilweise schon seit ihrer Jugend oder Ausbildungszeit und haben sich in vielen Kursen weitergebildet. In der Ausstellung zeigen sie nun ihre Sichtweisen auf Menschen, Landschaft und Natur in Aquarell, Öl, Tempera, Tusche, Kreide und Stift.

An der Ausstellung beteiligt sind Hedwig Bretzel, Gerda Ehinger, Ulrich Glaser, Roland Kratzert, Ursula Rapp, Joachim Schäfer, Hedwig-Maria Tschinkel, Michaela Wenk und Günther Widenhorn. Die Ausstellung ist bis zum 26. Oktober im ersten und zweiten Obergeschoss der VHS Friedrichshafen zu sehen.