Ancampen am Lago Maggiore

Frühlingsluft schnuppern wollten die Camping-Freunde Friedrichshafen (CFF) zum offiziellen Beginn der Reise-Saison. Mit zwölf Campingfahrzeugen machten sie sich auf in Richtung Süden zum Lago Maggiore, um dort eine Woche lang italienisches Flair zu erleben. Zum „Camping del Sole“ in Cannobio genauer gesagt. Wie üblich bei den Clubausfahrten konnte hier nun gemeinsam gegrillt werden, an einer langen Tafel saß man zusammen und konnte sich über Campingthemen austauschen. Aber auch im hervorragenden Restaurant „Del Sole“ am Platz lockte an manchem Abend die authentische sizilianische Küche. Die CFF-Mitglieder sind bei ihren Reisen immer neugierig auf unbekannte Landschaften. Eine ganztägige Schifffahrt zu den Borromäischen Inseln bildete den Auftakt des Ausflugsprogramms. Eine Wanderung zur Orrido di Sant´ Anna oberhalb von Cannobio folgte. Der bekannte Sonntagsmarkt an der Uferpromenade von Cannobio versprach manches Mode-Schnäppchen und auf der Schlemmer-Meile konnten vielfältige regionale Leckereien probiert werden. Ein Besuch im Botanischen Garten „Villa Taranto“ in Pallanza war der Abschluss der Aktivitäten am Lago Maggiore.