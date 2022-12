An Heiligabend allein? Bei diesem Weihnachtsessen in Friedrichshafen ist jeder willkommen

Die Listen liegen aus in der Bahnhofsmission (Stadtbahnhof), der Teestube (Allmandstraße 46), der Tafel (Keplerstraße 27), dem Gustav-Werner-Stift (Konstantin-Schmäh-Straße 30), den Diakonischen Beratungsstellen (Katharinenstraße 16 und Scheffelstraße 37) und im Treff Allmand Carré (Allmandstraße 18).

Das Weihnachtsessen findet am Heiligen Abend, 24. Dezember, in der Alten Festhalle, Scheffelstraße 16, statt.

Niemand soll an Heiligabend allein sein. Das wünschen sich die Bruderhaus Diakonie, die Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee, die Backstube Kloos und Apetito Catering und der Rotary Club Friedrichshafen. „Miteinander essen – niemand muss allein sein“ titelt die Veranstaltung, die in diesem Jahr zum ersten Mal angeboten wird.

„Wir hatten etwas in der Art im vergangenem Jahr, das war eine Aktion, bei dem das Essen mitgenommen werden konnte“, sagt Tobias Günther von der Bruderhaus Diakonie. Doch die Veranstalter wollen viel mehr, als nur einfach ein Essen herausgeben.

„Es geht um das Miteinander und, dass die Menschen ins Gespräch kommen“, sagt Pfarrer Ralf Brennecke von der Diakonie Oberschwaben Allgäu Bodensee. Niemand solle allein sein und damit sei wirklich jeder gemeint. Es ist ein Angebot, dass sich nicht ausschließlich an Bedürftige richtet, sondern an jeden Bürger und jede Bürgerin, die an den Feiertagen allein sind.

Spenden machen’s möglich

Bedürftig zu sein, heiße eben mehr, als auf finanzielle Hilfe angewiesen zu sein. Bedürftig sind auch Menschen, die sonst keine Verwandten mehr haben, Seniorinnen und Senioren, die den Lebenspartner verloren haben, Menschen jeden Alters, die sonst den Heiligen Abend allein verbringen würden. „Es ist ein Angebot, das sich an jeden richtet“, so Tobias Günther von der Bruderhaus Diakonie.

Damit die Aktion finanziell gestemmt werden kann, hat sich der Rotary Club bereit erklärt das Essen zu finanzieren. „Das sind ausschließlich Spenden von unseren Clubmitgliedern und kommen nicht von einer Aktion, die wir im Vorfeld durchgeführt haben“, erklärt Raimund Drießen vom Rotary Club, zuständig für den Förderverein der Rotarier. Dabei werden die Mitglieder nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch mit Tatkraft bei der Essenausgabe helfen, erklärt der amtierende Präsident Franz Bernhard Bühler.

Was neben Essen noch geboten ist

„Wir haben 150 Essen eingeplant und wir möchten auch, dass 150 Menschen kommen“, sagt Pfarrer Brennecke. Es dürfen aber auch gerne mehr kommen. Um den Umfang einigermaßen planen zu können, bitten die Veranstalter sich im Vorfeld anzumelden.

Das geht zum einen telefonisch bei der Bruderhaus Diakonie oder aber in Listen, die bei unterschiedlichen Institutionen ausliegen (siehe Kasten). Eine Anmeldung ist nicht zwingend erforderlich. Wer kommen möchte, kann und soll das durchaus spontan tun, „es vereinfacht uns nur die Planung, wenn wir ein ungefähre Größenordnung haben“.

Auf die Besucher warten Kalbsroulade, Rotkraut und Kartoffelgratin, alkoholfreie Getränke und ein Dessert. Die Backstube Kloos wird Weihnachtssterne backen, die die Gäste mit nach Haus nehmen können. Zudem gibt es ein kleines Rahmenprogramm mit einem geistlichen Impuls und Musik. Für Letzteres suchen die Organisatoren noch ehrenamtliche Helfer, die das Programm mitgestalten wollen.

Auch sonst sind noch Helfer gesucht, die sich am Heiligen Abend an der Aktion beteiligen wollen. Interessierte können sich unter der unten genannten Telefonnummer melden. „Unsere Idee ist es, diese Aktion zu etablieren und das jedes Jahr anzubieten“, wünscht sich Tobias Günther. Interessierte sollen keine Scheu haben, „hier ist jeder willkommen“, schließen die Organisatoren.