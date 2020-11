An die Kleinen: Fotografiere die schönsten Plätze in Friedrichshafen

Immer neue Ideen lassen sich die Mitarbeiter des Spielehaues für die Kinder, die sonst dort spielen und Freunde treffen, einfallen. Wer Lust hat, kann mit einer Kamera oder dem Handy in der Hand losgehen und bei der Fotochallenge „An die Kamera und los“ die schönsten Plätze in Friedrichshafen und in den Ortschaften fotografieren. Die Fotos können dann auf Instagram unter den Hashtag #Spielehaus Fotochallenge eingestellt werden. Aus den eingereichten Fotos wählen die Spielehausmitarbeiter die drei schönsten Fotos aus. Die drei Siegerfotografen erhalten eine Spielehaus-Trinkflaschen, heißt es in der Pressemitteilung.

Wer dann noch neben der Schule Zeit hat, kann am Livestream spielen, basteln, kochen oder kreative Geschichten schreiben. Am Dienstag, 17. November, gibt es von 16 bis 17 Uhr eine Spielsession unter dem Titel Spiel mit. Am Mittwoch, 18. November, können von 14.30 bis 15.30 Uhr Vogelfutterstationen aus PET-Flaschen für eine bessere Welt gebaut werden. Um 16 Uhr lernen die Kochkids, wie man leckeres Apfelmus kocht.

Weiter geht es am Donnerstag, 19. November, mit einem Video auf Instragram für Kids, mit dem man eine eigene Geschichte schreiben kann. Dazu gibt es Tipps für das kreative Schreiben.

In der Woche ab Dienstag, 27. November gibt es weitere interessante Angebote am Livestream. Los geht es am Dienstag, 27. November, um 16 Uhr mit der Spielsession Spiel mit. Am Mittwoch, 25. November, gibt es coole Tipps und Tricks für eine bessere Welt. Um 16 Uhr wird wieder gebrutzelt und zwar Chili-sin-Carne. Am Livestream am Donnerstag, 26. November, können die Hobbyhandwerker einen Lichtkasten bauen. Außerdem gibt es auf Instagram für Kids wieder ein Video mit Tipps zum Schreiben einer kreativen Geschichte.