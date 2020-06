Auf dem Hof von Martina und Martin Baur läuft die Erdbeer-ernte auf Hochtouren. Coronabedingt sei es besonders zu Anfang auch für sie – wie in diesem Jahr für viele Landwirte – schwierig gewesen, Gastarbeiter aus dem europäischen Ausland zu empfangen, sagt Martina Baur. Bei der Ernte helfen deswegen auch vermehrt Einheimische. „Es dürfte schon gerne mal wieder regnen“, sagt die Landwirtin. Dennoch sei sie insgesamt bisher zufrieden mit den den Erträgen. Einen positiven Aspekt habe die in den vergangenen Tagen anhaltende Trockenheit allerdings doch: „Der Markt ist nicht völlig überschwemmt, sodass sich der Erdbeerpreis relativ konstant hält“, sagt Baur. Bei einer Überproduktion durch extrem viel Regen stürze der Preis sonst mitunter so weit ab, dass es den Landwirten schnell zum Verhängnis werde. Foto: Noah Vinzens