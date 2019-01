An der Rotachmündung haben die Umbauarbeiten der sogenannten Rauen Rampe begonnen.

Weil diese Fischrampe insbesondere in Zeiten niedriger Wasserstände in Rotach und Bodensee für Fische und andere Wasserlebewesen ein unüberwindbares Hindernis darstellt, soll sie nun so umgebaut werden, dass sie das ganze Jahr über durchgängig bleibt. Für die Fischwanderung ist die Rampe laut Auskunft der Stadtverwaltung sehr bedeutsam, da dort der Auf- und Abstieg der Seeforellen und anderer Fische und Lebewesen aus dem See beginne. Die Umbaukosten belaufen sich auf rund 315 000 Euro. Die Stadt hofft auf einen Landeszuschuss in Höhe von 240 000 Euro.