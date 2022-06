An der Quelle beginnt das Jahr der Donau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Buchstäblich donau-nass begann der Besuch der Jahrgängervereinigung 1940 Friedrichshafen in Donaueschingen. Am Ursprung der Donau erfuhren die Besucher die unterschiedlichen Interpretationen, wo die Donau eigentlich begänne und welche Bedeutung der Spruch habe: Brigach und Breg bringen die Donau zu Weg. Die sehenswerten Jugendstilhäuser, die schlicht gehaltene Johanneskirche, der Musikbrunnen vor einem der Rathäuser und die Geschichte des Fürstenhauses gewährten den Besuchern einen Einblick in die geschichtsträchtige Vergangenheit der Donaustadt. Selbst der deutsche Kaiser wählte Donaueschingen oft als Aufenthaltsort. Überrascht wurden die Friedrichshafener von der Existenz einer Zeppelinstraße in Donaueschingen. Am Tag des Echterdinger Zeppelinabsturzes wurde die Straße begründet und benannt, um die Verbundenheit mit der Zeppelinfamilie auszudrücken.

An die Stadtführung schloss sich die Führung durch die Fürstenbergische Brauerei an. Auf der Heimfahrt besuchten die Jahrgänger die Aachquelle, wo das versickerte Donauwasser als größte deutsche Quelle wieder zu Tage tritt. Die Versickerungsstelle bei Immendingen wird im Rahmen einer weiteren Donau-Fahrt im Herbst 2022 besucht.